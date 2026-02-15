شگفتانه شرکت گاز برای مردم استان سمنان؛ برخی قبوض ۴ برابر شد

خبرگزای مهر، گروه استان‌ها: این روزها صحبت از افزایش یکباره و بدون اطلاع هزینه قبوض گاز یکی از مسائلی است که موجب نارضایتی مردم استان سمنان شده است.

مردمی که در آستانه زمستانه شاهد رشد عجیب قبوض گازشان بودند و این مسئله آنان را گلایه مند کرده است. حالا اداره گاز استان سمنان اعلام کرده که این افزایش گاز بها به خاطر تغییرات در تعرفه‌های محاسبه ای است.

افزایش بی اطلاع گاز بها

شهروندان اما می گویند که بدون اطلاع رسانی قبلی این اتفاق برایشان رخ داده است محمد ایزدپرست یک شهروند در این ارتباط به خبرنگار مهر، می گوید: قبض گاز خانه ما همیشه بین ۶۰ الی ۸۰ هزار تومان می آمد اما برای آذر ماه و دیماه سال جاری یکباره قبض ۲۳۰ هزار تومانی برایمان آمده که شگفت آورد است و با این وضعیت درآمدی از پس این حجم افزایش بر نمی آییم.

ایزدپرست با بیان اینکه قبض گاز در حالی سه برابر شده که دولت قرار بود هوای مردم را داشته باشد، بیان کرد:برداشتن ارز ترجیحی به نظر می رسد همه چیز را گران کرده و هزینه های زندگی را افزایش داده اما از آن سو دولت یک میلیون تومان در ماه به مردم می دهد که کفاف هزینه ها نیست.

افزایش‌ها ناگهانی و زیاد بوده است

ملیحه رضایی دیگر شهروند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش یکباره قبض گاز بیان می کند: آخرین قبضی که در شهریورماه پرداخت کردیم نزدیک ۸۰ هزار تومان بود مهر و آبان را پرداخت نکردیم و وقتی آذر و دیماه برایمان قبض آمد با قبض ۷۰۰ هزار تومانی روبرو شدیم که شامل حدوداً دو قبض ۳۵۰ هزار تومانی می شد و این در حالی است که در زمستان ما هیچ وقت این میزان گاز مصرف نمی کردیم.

رضایی با بیان اینکه این اتفاق برای همه دوستان و آشنایان او نیز رخ داده است، بیان می کند: همه قبوض ۵۰ هزار الی ۱۰۰ هزار تومانی به ۲۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده اند و این در حالی است که هزینه های خانوار همین حالا هم به سختی تامین می شود و مردم از عهده پرداخت این قبوض بر نمی آیند.

وی با اشاره به قبض یک میلیون ۲۴۰ هزار تومانی برای یکی از اقوام تنها در دو ماهه آذرماه و دیماه می افزاید: هیچ افزایش مصرفی در کار نبوده و خانه این فرد حتی با سیستم پکیج گرم می شده است از سوی دیگر آخرین قبض گاز این خانواده همیشه روی ۱۲۰ هزار تومان بوده است و این یعنی قبض گاز برایشان تا ده برابر رشد کرده است.

صنعت و کشاورزی زیر تیغ قبوض میلیونی

افزایش عجیب گاز بها فقط برای خانگی نیست بلکه در مغازه ها، کارخانه ها و همچنین بخش کشاورزی هم یکباره شاهد افزایش قبوض آن هم به صورت چشم گیر بوده ایم تا جایی که افزایش ها از سه تا ۹ برابر اعلام شده است.

محمدی فرد یک فعال صنعتی ضمن تائید این خبر با بیان اینکه گاز بهای صنعت از زمستان امسال افزایش چشم گیری داشته است، تاکید کرد: قبض چهار و نیم میلیون تومانی گاز برای واحد تولیدی ما یکباره بدون هیچ اطلاع قبلی و بدون افزایش مصرف نسبت به پائیز ۱۸ میلیون تومان شده است که سبب شگفتی شده است ما به اداره گاز هم مراجعه کرده ایم و اعلام کرده اند که این افزایش کشوری است و ربطی به آنان ندارد.

تحقیقات نشان می دهد که در بخش گلخانه ها و کشاورزی هم قبوض گاز بیش از چهار برابر شده است و این در حالی است که درآمد های گلخانه داران در چند ماه اخیر حتی کمتر هم شده است! این موضوع سبب گلایه مندی فعالان تولیدی در سراسر استان سمنان شده است.

اصلاح نظام قیمت گذاری

مدیرعامل گاز استان سمنان اما در پاسخ به گلایه شهروندان تغییر در تعرفه را عامل گرانی می داند و در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: طبق ضوابط بالا دستی تعرفه گاز بها از مهرماه با افزایش روبرو شده است.

مجید مهربد با بیان اینکه دلیل این افزایش قیمت آن است که سیستم تعرفه گذاری شرکت گار از نظام ۱۲ پلکانی به چهار پلکانی تغییر داده و افزایش تعرفه ها از مهرماه به همین دلیل بوده است، ابراز داشت: بر این اساس تعرفه گذاری جدید بر اساس مصرف است و در نتیجه اگر خانواده ای با افزایش مصرف روبرو شده باشد، قبض بیشتری هم می پردازد.

وی با بیان اینکه بین تعرفه های پلکان های اول الی چهارم اختلاف قابل توجهی وجود دارد، افزود: در صورتی که مصرف مشترکان از حد مشخصی فراتر رفته میزان گاز بها تغییرات زیادی داشته است.

شیوه جدید محاسبه

مدیرعامل گاز استان سمنان با بیان اینکه بر اساس محاسبه ها میانگین مصرف برای پلکان های مختلف بین سه و نیم الی چهار برابر افزایش داشته است، گفت: البته این محاسبه دارای انحراف معیار هم خواهد بود و بعضاً مشترکانی ممکن است باشند که قبوض میلیونی هم برایشان صادر شده باشد و در عین حال مشترکان کم مصرفی هم داریم که قبوض کمی برایشان صادر شده است.

مهربد با بیان اینکه ۷۰ درصد مشترکان ما علیرغم افزایش تعرفه ها بازهم در پلکان نخست مصرف حضور دارند و در زمره خوش مصرف ها محسوب می شوند تاکید کرد: ۲۸ درصد از مصرف کنندگان دیگر استان در پلکان های دوم و سوم هستند و کمتر از دو درصد در پلکان چهارم یا مشترکان بسیار پرمصرف قرار می گیرند که طبیعتاً قبوض گازشان هم بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی و صنعت هم با توجه به اینکه قیمت جهانی گاز افزایش پیدا کرده، طبیعتاً با قبوض بیشتری روبرو هستند، افزود: بر طبق قیمت جهانی گاز در کشورمان پارامترهایی تعریف می شود تا قیمت مصرف گاز در کشور مشخص شود در نتیجه همزمان با افزایش قیمت جهانی گاز، در کشورمان و طبیعتاً استان سمنان هم با افزایش قیمت روبرو بوده ایم.

مدیرعامل گاز استان سمنان با بیان اینکه صورت حسابی که صادر می شود باید به صورت نقدی پرداخت شود اما احیاناً اگر مشترکانی دارای مشکلاتی باشند در صورت مراجعه به اداره گاز، همکاران ما سعی می کنند ملاحظاتی را برایشان لحاظ نمایند، تاکید کرد: با مشترکانی که امکان پرداخت نقدی ندارند نیز همکاری می شود.