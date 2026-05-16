«کنترل زد» همیشه برگشت به عقب نیست

یادداشت مهمان- محدثه خوشی: کتاب «کنترل زد» به قلم علیرضا عبدی، کتابیست که شاید در نوع خود اولین نباشد اما بدون شک نگاهی متفاوت دارد.
عبدی در این کتاب از زاویهای نو به اتفاقات روزمره پرداخته است و مسائل و معضلات را در قالب داستانهای کوتاه طوری بیان کرده که هم لبخند به لب میآورد و هم انسان را به فکر فرو میبرد.
انتشارات «میخ» به سردبیری محمدرضا شهبازی طنزپرداز با سابقه و انقلابی، تلاش دارد تا با حمایت از طنزپردازان و طنزنویسان جوان انقلابی، عرصه را برای ظهور و بروز هرچه بیشتر تواناییها و هنر این افراد فراهم کند و به این شکل بتواند ذائقه طنزِ جامعه را به سمت درست رهنمون شود.
متأسفانه به دلایل مختلف از جمله نبود کارهای قابل اتکا و همچنین عدم وجود عرصه مناسب، هنر انقلابی کمی مظلوم واقع شده است، شاید چاپ کتبی مانند «کنترل زد» بتواند این روند را تغییر دهد.
قلم نویسنده نسبتاً روان و ساده است، بیشتر داستانهای کتاب بر اساس خاطرات دانشجویی و تجربه زیسته نویسنده بوده است. طنز داستانها به نوعی الهام گرفته شده از اتفاقات واقعی کف جامعه است.
«کنترلزد» نوشته یک نویسنده نوقلم و جویای نام است، با توجه به این موضوع میتوانیم امیدوار باشیم تا در آینده کارهایی با دُز طنز بالاتر از این نویسنده، بخوانیم. عبدی کتاب دیگری نیز دارد با نام «شوگر چایی» که به همین سبک نوشته شده و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
در جایی از کتاب میخوانیم:
«بله آقای بازپرس پدرمون که عمرش رو داد به شما براش اعلامیه زدیم زیاد هم زدیم عین همه مردم که باباشون میمیره.خدا بیامرز خوب موقعی پر کشید. دوشنبه صبح همون روز انتخابات شورای محل.
-مگه کاندیدا شده بود؟
سامان این پا آن پا میکند.
-نه آقای قاضی!
ـبازپرس!
-آقای بازپرس گفتند شرایطش رو نداری، حالا سواد نداشتن و دو سه تا بچه توی زندان که نشد دلیل عدم صلاحیت»
کتاب «کنترل زد» با 27 داستان کوتاه در 147 صفحه چاپ شده است.
