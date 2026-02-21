به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و باغموزه دفاع مقدس استان همدان، با تسلیت شهادت یکی از خلبانان نیروی هوایی، بر ضرورت تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری کامل از این مجموعه فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات زیرساختی باغموزه دفاع مقدس، از همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی در تسریع روند آمادهسازی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: تمام ظرفیتهای استان را برای فراهم شدن شرایط بهرهبرداری در شأن مردم شهیدپرور همدان و مطابق با استانداردهای لازم بهکار خواهیم گرفت.
استاندار همدان در ادامه به موضوع یادمان شهدای قراویز پرداخت و از برنامهریزی برای همکاری مشترک با استان کرمانشاه در راستای پیشبرد این پروژه خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «جهاد تبیین»، بیان کرد: امروز دشمن با بهرهگیری از ابزارهای مختلف در پی تحریف ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در چنین شرایطی، مراکزی همچون باغموزه دفاع مقدس میتوانند نقش مؤثری در آگاهیبخشی و تبیین واقعیتها برای نسل جوان ایفا کنند.
ملانوری شمسی با بیان اینکه بخشی از نوجوانان و جوانانی که در حوادث اخیر دچار آسیب شدند، آشنایی عمیقی با واقعیتهای انقلاب و دفاع مقدس نداشتند، افزود: سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هرگونه غفلت در این عرصه، هزینههای سنگینی در پی خواهد داشت.
استاندار همدان با دعوت از همه دستگاههای اجرایی برای مشارکت فعال در توسعه و تجهیز مراکز فرهنگی استان، تأکید کرد: فرهنگ موضوعی فراگیر است و همه نهادها در قبال آن مسئولیت دارند. لازم است با همافزایی و پرهیز از رویکردهای جزیرهای، هر دستگاه به اندازه توان خود در مسیر ارتقای فرهنگی استان گام بردارد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت صیانت از ذهن و اندیشه نسل جوان، گفت: خسارتهای مادی قابل جبران است، اما انحراف فکری و فرهنگی بهسادگی اصلاح نمیشود. باغموزه دفاع مقدس میتواند پایگاهی اثرگذار برای تقویت هویت ملی و مصونسازی نسل جوان در برابر توطئههای دشمنان باشد.
