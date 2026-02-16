گزارش نشریه انگلیسی از «هفته وحشتناک ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر، سایمون مارکس، مفسر امور آمریکا در روزنامه انگلیسی «آی پیپر» نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، به شدت نیاز دارد تا افکار عمومی را از یک بحران سیاسی رو به رشد در آمریکا منحرف کند.

وی افزود که پس از یک هفته پر از شکست‌ها، ناکامی‌ها و اشتباهات در دولت ترامپ، تیترهای روزنامه‌های آمریکایی همچنان بر سوالات حل نشده مربوط به پرونده‌های اپستین، کاهش محبوبیت، و اولین گام‌های دموکرات‌ها برای جایگزینی او تمرکز دارند.

نویسنده معتقد است که ترامپ خود را در لحظه‌ای پرخطر می‌بیند. اعتماد عمومی به ادعاهای او کاهش یافته و پرونده اپستین فشار مضاعفی بر وی تحمیل می کند.

فشارهای جمهوری خواهان بر ترامپ

مارکس افزود که ترامپ با فشارهایی از سوی اعضای جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» برای برکناری بام بوندی، وزیر دادگستری این کشور در خصوص پرونده اپستین مواجه است. همچنین، تحولات شهر مینیاپولیس نیز ممکن است تصویری از یک عقب‌نشینی تحقیرآمیز ارائه کند که شهر را با شکست ترک می‌کنند.

نویسنده همچنین پیش‌بینی کرد که دیوان عالی به زودی حکمی صادر کند که تعرفه‌های ترامپ را لغو می‌کند که این امر ستون اصلی سیاست‌های تجاری و امنیت ملی دولت را تضعیف می کند.

ائتلاف مخالفان

بر اساس این گزارش «گاوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، از رهبران اروپایی خواست تا امید خود را به آینده آمریکا یا استحکام ائتلاف ناتو از دست ندهند. وی گفت که ترامپ «موقتی» است و دولت فعلی برای همیشه دوام نخواهد آورد.

همچنین الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت که ترامپ در تلاش است تا عصر استبدادی جدیدی را ایجاد کند و بر نیمکره غربی زمین مسلط شود. او متحدان آمریکا در اروپا و آمریکای لاتین را تهدید می‌کند.

ترامپ و متحدانش برای مقابله با این شرایط به سوء استفاده از اختیارات اجرایی خود برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر ادامه می‌دهند. از جمله این تلاش ها اجبار استفاده از کارت‌ شناسایی برای رای‌دهندگان است، که اکثر دموکرات‌ها آن را تلاشی برای محروم کردن رای‌دهندگان سیاه‌پوست، لاتین‌تبار و طبقه کارگر و کاهش حمایت از حزب دموکرات می‌دانند، در حالی که برخی جمهوری‌خواهان معتقدند که این امر حقوق ایالت‌ها در اداره انتخابات را تضعیف می‌کند.