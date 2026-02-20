۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

دادگاه عالی آمریکا تعرفه های ترامپ را لغو کرد

دادگاه عالی آمریکا تعرفه های ترامپ را لغو کرد

دادگاه عالی آمریکا بخش وسیعی از تعرفه های گمرکی وضع شده توسط دونالد ترامپ را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه عالی آمریکا تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون فدرال اختصاص‌یافته به موارد اضطراری وضع کرده بود، را لغو کرد.

این تصمیم یکی از اصلی‌ترین ستون‌های برنامه اقتصادی ترامپ را به ‌طور جدی تضعیف می‌کند.

طبق گزارش‌ها، این حکم با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف در این دادگاه صادر شده و دادگاه اعلام کرده رئیس‌جمهور اختیار قانونی برای اعمال چنین تعرفه‌های گسترده‌ای را نداشته است. تعرفه‌ها با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» وضع شده بودند، اما دادگاه گفت چنین قانونی اجازه اعمال مالیات‌های گسترده بر واردات را نمی‌دهد و نیاز به مجوز کنگره دارد.

    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      یعنی ترامپ غلط کرده

