به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه ۲۳ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۸۶ کیلووات در ۱۱ منطقه تهران با حضور شهردار منطقه ۲ تهران ، نایب رئیس شورای شهر ، اعضای شورای شهر ، معاونان شهرداری تهران و مدیران وزارت نیرو برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به اولویت‌های مدیریتی پایتخت گفت: در همه مطالعات و نظرسنجی‌ها، دو معضل اصلی شهر تهران یعنی ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دغدغه جدی مردم و نخبگان مطرح بوده است. بر همین اساس از ابتدای دوره مدیریت شهری، برنامه‌ریزی راهبردی بر مبنای برنامه چهارم شهر تدوین شد.

وی توسعه حمل‌ونقل عمومی را مهم‌ترین محور کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا دانست و گفت: ۵۰ درصد بودجه حمل‌ونقل در دوره جدید به توسعه مترو، نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها اختصاص یافته است. پروژه‌های خط ۸، ۱۰ و ۱۱ مترو با مدل مالی جدید و با مشارکت سازندگان داخلی و همکاری چینی‌ها آغاز شده و در چند سال آینده سهم حمل‌ونقل عمومی از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد خواهد رسید و تهران به استاندارد جهانی نزدیک می‌شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به افتتاح همزمان نزدیک به ۵۰۰ کیلووات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی گفت: هدف‌گذاری ما رسیدن به سهم ۲۰ درصدی انرژی تجدیدپذیر در ساختمان‌های شهرداری است. این موضوع جزو تکالیف قانونی و از اولویت‌های اصلی دوره مدیریت شهری است.

وی با تقدیر از اقدامات مناطق مختلف شهرداری در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد: برای تحقق اهداف انرژی و محیط‌زیست، علاوه بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، باید اصلاح الگوی مصرف را نیز جدی بگیریم. مردم و سازندگان باید تشویق شوند که از انرژی خورشیدی در ساختمان‌ها استفاده کنند و ما آمادگی داریم با همکاری وزارت نیرو مقررات مکمل یا بسته‌های مشوق تدوین کنیم.

فروزنده توسعه فضای سبز را دومین محور اصلی مدیریت شهری اعلام کرد و گفت: اقدامات قابل توجهی در حوزه ایجاد فضاهای سبز جدید، احیای باغات و اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس انجام شده است. تلاش می‌کنیم این روند با قوت ادامه یابد.

وی با اشاره به نقش مشارکت شهروندان در موفقیت برنامه‌های شهری ادامه داد: در برخی پروژه‌ها تا دو میلیون و صد هزار نفر مشارکت مردمی ثبت شده که بی‌نظیر است. این مشارکت از همراهی کلامی و فرهنگی تا سرمایه‌گذاری مستقیم را شامل می‌شود و سرمایه ارزشمندی برای شهر است.

معاون شهردار تهران همچنین به حل مشکلات حقوقی پروژه‌های قدیمی و گودهای رهاشده اشاره کرد و گفت: توافق‌های مهمی با نهادهای مختلف از جمله ارتش انجام شده و بسیاری از پرونده‌های ۲۰ ساله تعیین تکلیف شده است. امروز تقریباً هیچ نهادی نیست که مذاکره یا توافق با آن انجام نشده باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران مناطق مختلف گفت: این اقدامات ارزشمند باید با قدرت ادامه پیدا کند تا پایتخت بتواند در مسیر توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان گام‌های جدی بردارد.