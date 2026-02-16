۹۰درصد اجزای پنل های خورشیدی قابل بازیافت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی منسوجی مشاور ریاست سازمان در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا درباره نحوه بازیافت پنل‌های خورشیدی در پایان عمرشان توضیح داد: بیش از ۹۰ درصد اجزای پنل‌های شامل شیشه و فلزات است که به‌راحتی قابل بازیافت بوده و فناوری آن در کشور وجود دارد؛ به همین منظور از هم‌اکنون برنامه‌ریزی مشترکی میان ساتبا، نهادهای محیط‌زیستی و صنعتی و سازمان استاندارد برای مدیریت پایان چرخه عمر و بازیافت پنل‌ها در حال انجام است.

این متخصص در مهندسی شیمی با تصریح بر اینکه بازیافت پنل‌ها صرفاً هزینه‌بر نیست و می‌تواند به ایجاد اشتغال و حتی درآمدزایی منجر شود، ادامه داد: کدگذاری و ثبت پنل‌های خورشیدی در سامانه‌های ملی برای رهگیری و تعیین مسئولیت بازیافت برای نیروگاه‌داران و واردکنندگان از جمله این برنامه‌هاست.

منسوجی با اشاره به نقش نیروگاه های تجدیدپذیر در تامین امنیت انرژی معتقد است: این نیروگاه‌ها به منابع پایان‌پذیر متکی نیستند و از خورشید و باد که در دسترس دائمی‌اند استفاده می‌کنند؛ همچنین پراکندگی آن‌ها باعث می‌شود حتی در صورت بروز حوادث طبیعی یا سایر تهدیدها، بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید در مدار باقی بماند.

مشاور ریاست سازمان در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا با تشریح مزایای زیست‌محیطی و راهبردی انرژی خورشیدی اظهار کرد: تنوع‌بخشی به سبد انرژی، امنیت شبکه برق را افزایش می‌دهد؛ زیرا اتکا به یک منبع فسیلی، آسیب‌پذیری را بالا می‌برد؛ پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به کاهش تلفات شبکه و افزایش تاب‌آوری کمک می‌کند؛ علاوه بر این، انرژی خورشیدی در چرخه تولید تا مصرف آلودگی کمتری نسبت به نیروگاه‌های فسیلی ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از انرژی‌های پاک امکان بهره‌برداری با ارزش افزوده بیشتر از منابع فسیلی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: محدودیت منابع فسیلی و نیاز نیروگاه‌های حرارتی به آب، ضرورت توسعه تجدیدپذیرها را دوچندان کرده است.

منسوجی با اشاره به روند جهانی توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ظرفیت نصب و بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و ایران نیز همسو با این روند حرکت کرده است؛ حمایت‌های دولت در سال‌های اخیر نقش مهمی در شتاب گرفتن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته و در نتیجه این امر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در حال بهره‌برداری کشور نسبت به یکی دو سال گذشته نزدیک به سه برابر شده که بیانگر عزم جدی کشور برای توسعه این فناوری است.

وی از افزایش چشمگیر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور، استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی مشترک برای مدیریت پایان عمر پنل‌ها خبر داد و افزود: تا ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور نصب شده بود، اما این رقم اکنون از ۴۲۰۰ مگاوات عبور کرده است که این امر نشان دهنده استقبال گسترده بخش خصوصی به دلیل جذابیت اقتصادی این حوزه است و در نتیجه این امر چه در نیروگاه‌های کوچک و چه در پروژه‌های بزرگ با حضور هلدینگ‌ها، با موج قابل‌توجهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.

کارشناس فنی ارزیابی منابع و محیط‌زیست ساتبا درباره علت کند بودن برنامه‌های توسعه تجدیدپذیر در سالیان گذشته، عنوان کرد: اگر چه سال‌ها تلاش برای توسعه این بخش وجود داشته، اما محدودیت‌های فعلی منابع فسیلی باعث شده ظرفیت‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ برای پاسخگویی به نیاز رو به‌ رشد شبکه برق و توسعه زیرساخت‌های کشور، ناگزیر باید سهم بیشتری از برق از منابع تجدیدپذیر تامین شود.

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