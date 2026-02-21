۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

عرضه کالابرگ در ۹ هزار تعاونی روستایی به زودی

طی تفاهم‌نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی به زودی ۹ هزار تعاونی روستایی در مناطق دوردست به طرح سامانه کالابرگ متصل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی، فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی برای اقلام کالابرگ افزایش می‌یابد.

یعقوب اندایش عنوان کرد: در این راستا وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که امکان ارائه محصولات کشاورزی توسط بیش از ۹ هزار تعاونی روستایی در اماکن دوردست کشور فراهم می‌شود.

وی گفت: همزمان برای اینکه این تعاونی‌ها و میادین تره‌بار بتوانند کالاهای کشاورزی را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کنند به کارگروه ماده ۱۳ پیشنهاد شده است و تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

کد خبر 6754919
فاطمه امیر احمدی

