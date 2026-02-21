عرضه کالابرگ در ۹ هزار تعاونی روستایی به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی، فروشگاههای عرضهکننده کالاهای اساسی برای اقلام کالابرگ افزایش مییابد.
یعقوب اندایش عنوان کرد: در این راستا وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی تفاهمنامهای را امضا کردهاند که امکان ارائه محصولات کشاورزی توسط بیش از ۹ هزار تعاونی روستایی در اماکن دوردست کشور فراهم میشود.
وی گفت: همزمان برای اینکه این تعاونیها و میادین ترهبار بتوانند کالاهای کشاورزی را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کنند به کارگروه ماده ۱۳ پیشنهاد شده است و تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در مورد آن تصمیم گیری میشود.
