عرضه کالابرگ در ۹ هزار تعاونی روستایی به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی، فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی برای اقلام کالابرگ افزایش می‌یابد.

یعقوب اندایش عنوان کرد: در این راستا وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که امکان ارائه محصولات کشاورزی توسط بیش از ۹ هزار تعاونی روستایی در اماکن دوردست کشور فراهم می‌شود.

وی گفت: همزمان برای اینکه این تعاونی‌ها و میادین تره‌بار بتوانند کالاهای کشاورزی را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کنند به کارگروه ماده ۱۳ پیشنهاد شده است و تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.