آل صادق:تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و عراق هدف گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم آلصادق عصر پنجشنبه در نشست مشترک استانداران ایلام و میسان پیرامون بازگشایی مرز چیلات، بر عزم جدی دولتهای دو کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی تأکید کرد و دستیابی به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را هدفی قابل دستیابی دانست
وی با اشاره به تصویب اولیه احداث این گذرگاه مرزی در چارچوب راهبرد کلان تعمیق روابط اقتصادی و افزایش مبادلات منطقهای، بیان داشت: پروژه چیلات میتواند استان ایلام را به کانون تبادلات اقتصادی تبدیل کند.
سفیر ایران در عراق افزود: مدیریت صحیح این پروژه، نه تنها به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال میانجامد، بلکه با توسعه زیرساختها، تاثیر مستقیم و ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی مرزنشینان دو طرف خواهد گذاشت.
آلصادق، این گذرگاه را عاملی کلیدی برای هموارتر کردن مسیر تحقق حجم مبادلات هدفگذاری شده دانست و آن را الگویی موفق برای همکاریهای مشترک میان ایران و عراق» توصیف کرد.
وی ادامه داد: این اقدام، گامی مهم در جهت افزایش سهم منطقه از تجارت بینالمللی و پاسخی مؤثر به نیازهای ساکنان مرزنشین دو کشور محسوب میشود.
گفتنی است، گشایش گذرگاه چیلات در شهرستان دهلران، که در همسایگی شهر «علی غربی» استان میسان عراق قرار دارد، در راستای توافقهای تهران و بغداد برای توسعه همکاریهای مرزی و اقتصادی، به ویژه در استانهای مرزی دو کشور، در دست اجرا است. این پروژه، فراتر از یک گذرگاه مرزی ساده، نقشه راهی برای آینده اقتصادی مشترک ایران و عراق ترسیم میکند.
