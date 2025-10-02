بازگشایی مرز چیلات نمونه ای از دیپلماسی مرزی دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح پنجشنبه در بازدید از مرز چیلات به همراه استاندار نیسان عراق ضمن ابراز خرسندی از حضور استاندار میسان در این گذرگاه مرزی، بر پیگیری‌های صورت گرفته جهت بازگشایی و فعال‌سازی آن تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت دیپلماسی مرزی در دولت چهاردهم، پیگیری‌های خوبی برای این مرز انجام شده است. امروز شاهد ورود استاندار محترم میسان به خاک کشورمان از مرز چیلات بودیم که این خود نشان‌دهنده عزم جدی دو استان برای توسعه همکاری‌ها است.

وی گفت: به منظور پیشبرد هرچه سریع‌تر این اهداف، کمیته‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تکمیل زیرساخت‌ها و آغاز فرایندهای لازم برای راه‌اندازی رسمی بازارچه و گذر مرزی چیلات را بر عهده خواهد داشت.

کرمی عنوان کرد: استان‌های ایلام و میسان هر دو مصمم هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مراحل تکمیل زیرساخت‌ها و آغاز رسمی مبادلات تجاری و زیارتی را از این گذرگاه مرزی عملیاتی کنند. این امر نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه خواهد بود.