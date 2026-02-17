به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان «شیخ محمد علی العباسی» امام جماعت مسجد الاقصی را بازداشت و تبعید کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای که خبرگزاری شهاب آن را منتشر کرد، بازداشت شیخ محمد علی العباسی امام جماعت مسجد الاقصی توسط رژیم تروریست صهیونیستی و ابلاغ حکم تبعید وی از مسجد الاقصی را محکوم و تأکید دارد که این اقدام دخالت آشکار در امور مسجد الاقصی و تجاوزی غیرقابل قبول علیه ائمه جماعت آن است.

حماس در این بیانیه تصریح کرد که تشدید هتک حرمت مسجد الاقصی توسط رژیم اشغالگر و فاشیست صهیونیستی، اعمال محدودیت بر ورود نمازگزاران، جلوگیری از اجرای برنامه‌های لجستیکی ویژه ماه رمضان، و همچنین افزایش یورش‌های گروه‌های شهرک‌نشین، مداخلات خطرناکی هستند که در راستای تلاش‌های بی‌وقفه آنها برای تسلط بر این مسجد و یهودی‌سازی آن و محدود کردن آزادی عبادت در آن و تقسیم زمانی و مکانی آن صورت می گیرد.

بیانیه حماس بر بطلان تمامی اقدامات و تصمیمات رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین، به ویژه در قدس و مسجد مبارک الاقصی تأکید کرده و از مردم فلسطین در قدس و سراسر کرانه باختری و مناطق اشغالی ‌خواست که در این مسجد حضور یابند و در برابر توطئه‌هایی که هویت آن را هدف قرار داده‌اند، سدی محکم باشند.

این جنبش همچنین از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و ملت‌های عربی و اسلامی و دولت‌ها و مردم ‌خواست که فوراً از طریق تمامی مسیرها برای حفاظت از مسجد الاقصی در برابر خطر یهودی‌سازی اقدام کنند و گام‌های عملی برای فشار بر اشغالگران برداشته و آنها را مجبور به توقف تجاوزاتشان کنند.