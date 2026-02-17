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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۷

اقدام تل‌آویو در تبعید امام جماعت مسجدالاقصی و بیانیه حماس

اقدام تل‌آویو در تبعید امام جماعت مسجدالاقصی و بیانیه حماس

جنبش حماس اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت و تبعید امام جماعت مسجدالاقصی را محکوم و خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف جنایت‌های صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان «شیخ محمد علی العباسی» امام جماعت مسجد الاقصی را بازداشت و تبعید کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای که خبرگزاری شهاب آن را منتشر کرد، بازداشت شیخ محمد علی العباسی امام جماعت مسجد الاقصی توسط رژیم تروریست صهیونیستی و ابلاغ حکم تبعید وی از مسجد الاقصی را محکوم و تأکید دارد که این اقدام دخالت آشکار در امور مسجد الاقصی و تجاوزی غیرقابل قبول علیه ائمه جماعت آن است.

حماس در این بیانیه تصریح کرد که تشدید هتک حرمت مسجد الاقصی توسط رژیم اشغالگر و فاشیست صهیونیستی، اعمال محدودیت بر ورود نمازگزاران، جلوگیری از اجرای برنامه‌های لجستیکی ویژه ماه رمضان، و همچنین افزایش یورش‌های گروه‌های شهرک‌نشین، مداخلات خطرناکی هستند که در راستای تلاش‌های بی‌وقفه آنها برای تسلط بر این مسجد و یهودی‌سازی آن و محدود کردن آزادی عبادت در آن و تقسیم زمانی و مکانی آن صورت می گیرد.

بیانیه حماس بر بطلان تمامی اقدامات و تصمیمات رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین، به ویژه در قدس و مسجد مبارک الاقصی تأکید کرده و از مردم فلسطین در قدس و سراسر کرانه باختری و مناطق اشغالی ‌خواست که در این مسجد حضور یابند و در برابر توطئه‌هایی که هویت آن را هدف قرار داده‌اند، سدی محکم باشند.

این جنبش همچنین از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و ملت‌های عربی و اسلامی و دولت‌ها و مردم ‌خواست که فوراً از طریق تمامی مسیرها برای حفاظت از مسجد الاقصی در برابر خطر یهودی‌سازی اقدام کنند و گام‌های عملی برای فشار بر اشغالگران برداشته و آنها را مجبور به توقف تجاوزاتشان کنند.

کد مطلب 6751250

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