۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۵

نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ رسمی ارزهای عمده را برای روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله ارز در معاملات روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر تعیین شد.

نرخ حواله دلار آمریکا ۱۳۶ هزار و ۸۳۹ ریال اعلام شده است. همچنین هر یورو با نرخ ۱۶۱ هزار و ۸۲۴ ریال معامله می‌شود.

درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۵۶۳ ریال قیمت‌گذاری شده است. نرخ حواله یوآن چین ۱۹ هزار و ۸۴۱ ریال و روبل روسیه ۱۷ هزار و ۹۱۷ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها مربوط به معاملات حواله‌ای در مرکز مبادله ارز و طلا بوده و مبنای تسویه برخی مبادلات تجاری و ارزی قرار می‌گیرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

