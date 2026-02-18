نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله ارز در معاملات روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر تعیین شد.

نرخ حواله دلار آمریکا ۱۳۶ هزار و ۸۳۹ ریال اعلام شده است. همچنین هر یورو با نرخ ۱۶۱ هزار و ۸۲۴ ریال معامله می‌شود.

درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۵۶۳ ریال قیمت‌گذاری شده است. نرخ حواله یوآن چین ۱۹ هزار و ۸۴۱ ریال و روبل روسیه ۱۷ هزار و ۹۱۷ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها مربوط به معاملات حواله‌ای در مرکز مبادله ارز و طلا بوده و مبنای تسویه برخی مبادلات تجاری و ارزی قرار می‌گیرد.