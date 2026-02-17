به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح با اشاره به وضعیت شبکه توزیع آب در این شهرستان اظهار کرد: در برخی محلههای حاشیه شهر لولههای آب دچار ترکیدگی شده و آب برای ساعتها هدر میرود که این مسئله موجب ناراحتی و دلخوری مردم شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این مشکل ناشی از فرسودگی شبکه و فشار آب است، افزود: در شرایطی که همواره بر صرفهجویی در مصرف آب تأکید میشود، تداوم هدررفت در شبکه توزیع با ادعای کمبود آب تناقض دارد و قابل قبول نیست.
امام جمعه دشتستان تصریح کرد: مردم بارها با اداره آب تماس گرفتهاند اما پاسخ مناسبی دریافت نکردهاند. گاهی گزارش میشود لولهای شکسته و ساعتها آب هدر میرود، اما اقدامی جدی صورت نمیگیرد.
حجتالاسلام مصلح با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: مسئولان مربوطه کمبود نیرو و بودجه را علت تأخیر در رسیدگی عنوان میکنند، اما این موضوع نمیتواند توجیهی برای تداوم هدررفت آب باشد.
وی ادامه داد: در این زمینه مکاتباتی با مسئولان شهرستان انجام شده که اعلام کردهاند موضوع خارج از اختیار آنهاست، از این رو نامهای نیز به استانداری استان ارسال کردهایم و امیدواریم دستور لازم برای حل این مشکل صادر شود.
امام جمعه دشتستان تأکید کرد: اگر مشکل ناشی از پوسیدگی شبکه است باید سریعاً ترمیم شود و اگر علت دیگری دارد، لازم است مسئولان توضیح شفافی به مردم ارائه دهند.
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