نگاهی به محافل جزءخوانی قرآن در شهرستان شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و موعد عبادت‌های عاشقانه و عارفانه، شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری و شهرستان شهرکرد صحنه برپایی محافل جزءخوانی روزانه قرآن است.

مساجد و حسینیه‌ها، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص، مدارس و دانشگاه‌ها، مصلی‌ و مهدیه مصلی، ادارات و نهادها و حتی منازل و محلات در این ماه با برپایی محافل جزءخوانی قرآن و تلاوت روحبخش قاریان و مرتلان ممتاز استانی، فضایی دلنشین و معنوی را به جامعه بخشیده است.

برنامه محوری جزءخوانی قرآن کریم در مرکز استان هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ با قرائت قاریان ممتاز در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار و از شبکه استانی جهان‌بین به صورت زنده پخش می‌شود.

آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد نیز محافل جزءخوانی به همراه تفسیر آیات را هر روز در ۲ نوبت صبح و عصر به ترتیب ویژه بانوان و عموم مردم برگزار می‌کند.

محفل قرآنی این مکان مقدس صبح‌ها از ساعت ۱۰:۳۰ ویژه بانوان و با تلاوت بانوان قاری برگزار و تفسیر آیات به بیان بانوان کارشناس ارائه می‌شود.

محفل قرآنی عصرها نیز ویژه عموم بانوان و آقایان از ساعت ۱۶:۳۰ با نوای گرم اساتید استان برگزار می‌شود؛ شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی همه روزه از مباحث تفسیر آیات توسط حجت‌الاسلام سعیدی، مدیر حوزه‌های علمیه استان بهره‌مند می‌شوند.

این برنامه‌های معنوی با هدف تفکر و تدبر و انس با قرآن کریم تا پایان ماه پرفیض رمضان، میزبان مشتاقان کلام وحی است و شرکت‌کنندگان با صوت زیبای قرآن کریم، دل و جان خود را به شمیم روح بخش کلام وحی معطر می‌سازند.

علاوه بر جلسات خانگی قرآن و محافل قرآنی مؤسسات و خانه‌های قرآن، محفل قرآنی مسجد جامع، مسجد امام هادی (ع) منظریه، مسجد امام حسن مجتبی (ع) و تپه نورالشهدای شهرکرد از دیگر محافل شاخص شهرکرد است.

مسجد صاحب الزمان (عج) شهر طاقانک از ساعت ۱۷ محفل تلاوت روزانه قرآن کریم را در ایام ماه مبارک رمضان با حضور عموم مردم روزه‌دار برگزار می‌کند. همچنین محفل جزءخوانی روزانه ویژه بانوان در فاطمیه این مسجد از ساعت ۱۱ پذیرای خانواده‌ها است.

مسجد جامع شهر هفشجان نیز هر روز از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب، محفل جزءخوانی قرآن کریم را با تلاوت قاریان ممتاز برگزار می‌کند. ارائه مباحث تفسیر و شرح دعای جوشن صغیر توسط آیت‌الله عبدالله کیوانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری از دیگر بخش‌های این محفل نورانی است.

محفل جزءخوانی قرآن کریم در مسجد علی بن ابی‌طالب شهر کیان از ساعت ۱۷ با همکاری هیئت امنای مسجد و هیئت انصارالمهدی (عج) این شهر برگزار می‌شود.

فعالان مسجد جامع روستای هرچگان نیز برنامه قرائت یک جزء از کلام الله مجید را بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می‌کنند. سخنرانی و بیان احکام بعد از نمازهای جماعت و نیز قرائت دعاهای مبارک رمضان نیز در این مکان مقدس برگزار می‌شود.