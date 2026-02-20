امام جمعه فومن: بازدارندگی ایران حاصل هماهنگی میدان و دیپلماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داوودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فومن با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا به معنای اطاعت از امر خداوند و مراقبت از واجبات است و نورانیتی در دل انسان ایجاد می‌کند که او را از لغزش‌ها و تاریکی‌ها نجات می‌دهد.

وی با بیان اینکه قلب انسان همچون دریاچه‌ای است که از مجاری چشم، گوش و زبان تغذیه می‌شود، افزود: اگر این ورودی‌ها پاک و زلال باشد، دل انسان نیز نورانی می‌شود، اما گناه، ظلم و بی‌توجهی به وظایف فردی و اجتماعی، قلب را دچار تیرگی می‌کند.

رمضان؛ فرصت تطهیر جان و انس با قرآن

امام جمعه فومن با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را «ضیافت الهی، ماه رحمت و مغفرت» خواند و گفت: خداوند در این ماه بندگان را به مهمانی خود دعوت کرده و لازم است ظرف وجودی خود را با ترک گناه و توجه به معنویت پاک کنیم.

داوودی با اشاره به خطبه شعبانیه پیامبر اکرم (ص) افزود: رسول خدا (ص) در آستانه رمضان توصیه کردند که در این ماه با تلاوت قرآن و دعا از خداوند توفیق بهره‌مندی از برکات رمضان را بخواهید. تلاوت حتی یک آیه قرآن در این ماه پاداشی مضاعف دارد و باید از این فرصت برای انس بیشتر با کلام وحی استفاده کرد.

وی همچنین با تأکید بر کمک به نیازمندان تصریح کرد: اطعام روزه‌داران و دستگیری از فقرا از توصیه‌های مهم پیامبر اکرم (ص) در ماه رمضان است و حتی افطاری ساده نیز آثار و برکات فراوانی دارد.

تقویت مساجد و محافل قرآنی؛ پاسخ به توطئه دشمن

خطیب جمعه فومن با اشاره به حوادث سال‌های اخیر و آسیب‌هایی که به برخی مساجد وارد شد، گفت: دشمن نشان داده که از مسجد و قرآن هراس دارد؛ بنابراین باید با تقویت محافل قرآنی، جلسات تلاوت و تفسیر، مساجد را بیش از پیش فعال و پررونق کنیم.

وی با اشاره به طرح «آیه‌های زندگی» در آموزش و پرورش افزود: آموزش مفاهیم کاربردی قرآن به نسل نوجوان اقدامی ارزشمند است و باید خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در این مسیر همراهی بیشتری داشته باشند.

داوودی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی، بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت بازدارندگی تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها، ضمن بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، از توان دفاعی و بازدارندگی بالایی برخوردار است.

وی افزود: هماهنگی میان میدان و دیپلماسی از مؤلفه‌های قدرت کشور است و دشمن باید بداند که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

امام جمعه فومن با اشاره به بازدید از یک نمایشگاه دانش‌آموزی در این شهرستان گفت: دستاوردهای علمی و پژوهشی نسل نوجوان، نشانه ظرفیت بالای جوانان مؤمن و مستعد کشور است و مسئولان باید از این حرکت‌ها حمایت کنند.