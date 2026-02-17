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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

وزیر نیرو: طرح‌های بزرگ آب و برق خوزستان وارد فاز اجرا می‌شود

وزیر نیرو: طرح‌های بزرگ آب و برق خوزستان وارد فاز اجرا می‌شود

اهواز - وزیر نیرو گفت: در سفر دو روزه به خوزستان، پروژه‌های متعددی در حوزه آب و برق افتتاح و عملیات اجرایی طرح‌های جدید زیرساختی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو صبح امروز سه‌شنبه در بدو ورود به استان خوزستان در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های مهم آب و برق در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این سفر سرکشی به پروژه‌ها و پیگیری میدانی مسائل حوزه آب و برق است، اظهار کرد: سفر به خوزستان به منظور دیدار با مردم و مسئولان استانی و بررسی آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی انجام می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر افزود: طرح‌های زیادی در جریان این سفر به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات ساخت تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها نیز آغاز خواهد شد که شامل خطوط انتقال و لوله‌گذاری آب، تصفیه‌خانه‌ها و پست‌های برق است.

علی‌آبادی این پروژه‌ها را گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های استان دانست و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تسریع در اجرای این طرح‌ها، بخشی از مطالبات مردم خوزستان در حوزه آب شرب و برق پایدار پاسخ داده شود.

وی ابراز امیدواری کرد این سفر دو روزه دستاوردهای ملموسی برای مردم استان به همراه داشته باشد و خاطرنشان کرد: گزارش کاملی از اقدامات انجام‌شده و نتایج این سفر به مردم خوزستان ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6751335

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