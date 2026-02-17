به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی وزیر نیرو صبح امروز سهشنبه در بدو ورود به استان خوزستان در فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای مهم آب و برق در این استان خبر داد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این سفر سرکشی به پروژهها و پیگیری میدانی مسائل حوزه آب و برق است، اظهار کرد: سفر به خوزستان به منظور دیدار با مردم و مسئولان استانی و بررسی آخرین وضعیت طرحهای زیرساختی انجام میشود.
وزیر نیرو با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در این سفر افزود: طرحهای زیادی در جریان این سفر به بهرهبرداری میرسد و عملیات ساخت تعداد قابل توجهی از پروژهها نیز آغاز خواهد شد که شامل خطوط انتقال و لولهگذاری آب، تصفیهخانهها و پستهای برق است.
علیآبادی این پروژهها را گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختهای استان دانست و تصریح کرد: تلاش میکنیم با تسریع در اجرای این طرحها، بخشی از مطالبات مردم خوزستان در حوزه آب شرب و برق پایدار پاسخ داده شود.
وی ابراز امیدواری کرد این سفر دو روزه دستاوردهای ملموسی برای مردم استان به همراه داشته باشد و خاطرنشان کرد: گزارش کاملی از اقدامات انجامشده و نتایج این سفر به مردم خوزستان ارائه خواهد شد.
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