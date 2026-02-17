به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی صبح سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه، با بیان اینکه هر دستگاه باید سهم و مسئولیت خود را به‌صورت شفاف مشخص کند، افزود: صرف بیان کلیات کافی نیست و مجموعه‌هایی همچون شبکه بهداشت، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط باید برنامه مکتوب، راهکار اجرایی و تعیین مسئول مستقیم برای هر اقدام ارائه دهند.

امام جمعه ساوه بر لزوم ارائه برنامه‌های مشخص، عملیاتی و دارای تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌ها تأکید و با اشاره به نقش شبکه بهداشت در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: همه امور نباید به جلسات عمومی موکول شود،در موارد تخصصی، کمیسیون‌های مرتبط با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله سپاه، شبکه بهداشت یا سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل و تصمیم‌گیری کنند.

وی تاکید کرد: انتظار است مجموعه دادگستری شهرستان ساوه با توجه به درگیری مستمر با ناهنجاری‌های اجتماعی، برنامه‌ای مشخص درباره نحوه پیشگیری، برخورد و تقسیم وظایف ارائه دهد چرا که باید تعیین تکلیف شود چه اقدامی از سوی کدام نهاد و در چه بازه زمانی انجام می‌شود.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر نقش امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از ظرفیت نخبگان، اظهار کرد: چنانچه ۱۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی را از طریق پیشگیری کاهش یابد، موفقیت بزرگی حاصل شده است.

وی شورای فرهنگ عمومی را «شورای راهبری و نه صرفاً شورای پشتیبانی دانست و گفت: نهادهایی همچون اوقاف، سپاه، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و سایر مجموعه‌ها باید با بهره‌گیری از نخبگان شهر، در حوزه مسجدمحوری و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه ساوه افزود: در این راستا اقدامات مناسبی از جمله واگذاری زمین و پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام مساجد با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی، آموزش و پرورش را «ستون فقرات کشور» توصیف کرد و افزود: اگر آموزش و پرورش آسیب ببیند، کشور آسیب می‌بیند و در این راستا نیاز است برنامه‌های فرهنگی با محوریت مدارس، معلمان و دانش‌آموزان و در قالب همکاری مشترک با مساجد طراحی شود تا اثرگذاری عمیق‌تری در نسل جوان داشته باشد.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت ارائه تحلیل‌های «انقلابی» به جای تحلیل‌های منفعلانه، اظهار کرد: نباید در مواجهه با مسائل اجتماعی به رویکرد «نمی‌شود و نمی‌توانیم» بسنده کرد، بلکه باید با روحیه جهادی و امیدآفرین به دنبال راه‌حل بود و در این مسیر، اصحاب رسانه، خبرنگاران، فعالان فرهنگی و فضای مجازی نقش مهمی در جهت‌دهی صحیح افکار عمومی دارند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به همکاری رسانه ملی برای پخش ۳۰ شب برنامه از ساوه، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان دانست و گفت: تحقق این برنامه نیازمند هماهنگی و تأمین زیرساخت‌های لازم است که در جلسات آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

ضرورت تقویت بسیج و حمایت از گروههای فرهنگی

فرمانده سپاه ساوه نیز در این نشست گفت:تقویت بسیج و حمایت از گروه‌های فرهنگی، در اولویت اقدامات این شهرستان است.

سرهنگ حسین روح‌افزا بر اهمیت حضور مردم و تقویت بسیج در پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی تأکید کرد و گفت:تمرکز باید بر مردم‌محوری و فعالیت‌های محله محور باشد.

وی افزود: برگزاری همایش‌ها و هزینه‌های سنگین برای آنها به تنهایی اثرگذار نیست، آنچه اهمیت دارد، حمایت مستقیم از پایگاه‌ها، مساجد و گروه‌های فرهنگی خودجوش است که خروجی ملموس در تربیت، فرهنگ و معیشت جامعه دارد.

فرمانده‌ سپاه ساوه افزود: اولویت اصلی سپاه این شهرستان، تقویت بسیج و فعالیت‌های مردمی است و باید اذعان کرد برنامه‌ها در قالب قرارگاه پیشرفت محله طراحی شده و با هماهنگی فرمانداری، بخشداری، شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی پیش می‌رود.

فرمانده ناحیه سپاه ساوه افزود: در بسیاری از موارد مشاهده شده است که هزینه‌های کلان میلیاردی نتایج ملموسی در حوزه فرهنگی و امنیتی نداشته است، اما اختصاص پنج تا ده میلیون تومان به پایگاه‌های بسیج و گروه‌های فرهنگی، اثرگذاری بسیار بالایی دارد و باعث انگیزه و نشاط نیروها می‌شود.