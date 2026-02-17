به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو در نشست تخصصی فصلی معاونت آموزش ابتدایی شهرستانهای استان تهران با موضوع طرح و برنامه آموزش ابتدایی که با حضور حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به اولویتهای این اداره کل در حوزه عدالت آموزشی گفت: وضعیت شش هزار و ۵۳۷ کودک بازمانده از تحصیل در دست پیگیری است تا بتوان آنها را به چرخه آموزش بازگرداند.
به گفته آقای بهارلو، این اقدام در چارچوب تلاش برای پوشش کامل تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان انجام میشود.
اجرای طرح «توانا» برای معلمان
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به طرح موسوم به «توانا» اشاره کرد که برای توانمندسازی معلمان اجرا شده است.
او گفت: در قالب این طرح و با برگزاری اجتماعات یادگیری، بیش از ۱۸ هزار آموزگار شاغل در مدارس دولتی و غیردولتی استان معادل ۹۶ درصد از کل معلمان، آموزشهای تخصصی دریافت کردهاند.
بهارلو استقبال معلمان از این اجتماعات یادگیری را فراتر از انتظار توصیف کرد و افزود: این اجتماعات به ابتکار او و در بازدیدهای میدانی از مدارس ابتدایی شکل گرفته است.
وی همچنین از اجرای ۳۰ بند از تفاهمنامه با معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: تنها یک مورد با مغایرتهای آماری باقی مانده که در حال بررسی است. از جمله این شاخصها، طرح «حامی»، طرح «تراز»، تولید محتوای آموزشی و راهاندازی اتاقهای بازی و یادگیری بود.
یوسف بهارلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فرهنگی و اجتماعی به تحلیل شرایطی پرداخت که به گفته او برنامهریزان آموزشی باید مد نظر قرار دهند.
او خطاب به مسئولان گفت: ما باید بدانیم در چه شرایطی و برای چه نسلی برنامهریزی میکنیم. دانشآموزان امروز با ما فاصله دارند؛ علایق، سبک زندگی و حتی نوع نگاهشان به مذهب و میهن متفاوت است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با استناد به جملهای از امام علی (ع) درباره لزوم تربیت فرزندان متناسب با زمانهشان، تصریح کرد: اصرار بر تربیت کودکان به سبک و سیاق نسلهای گذشته مانع از موفقیت در فرآیند تربیتی میشود.
او برای تأکید بر این تغییر نسلی به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: من شخصاً پسری دارم که به من میگوید «پیرمرد» ، اینها نشانههای یک تغییر عمیق نسلی است.
بهارلو در عین حال هشدار داد که اگر این تفاوتها شناخته نشود، نمیتوان برنامه تربیتی موفقی ارائه کرد و راهحل ساده را گفتوگو و شنیدن حرفهای نسل جدید دانست.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به ناآرامیهای دیماه سال گذشته اشاره کرد و از همراهی مدیران و فرهنگیان استان قدردانی کرد.
به گفته او، با وجود گستردگی ناآرامیها، کمترین حضور و مداخله از سوی فرهنگیان مشاهده شد و آمار مشارکت آنان در این رویدادها نزدیک به صفر بود.
آقای بهارلو همچنین گفت: در جریان این حوادث، یکی از همکاران فرهنگی در شهرقدس به شهادت رسید.
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