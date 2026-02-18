به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت مدل‌های نوین مدیریت استعداد، مهارت و ارتقای شایسته‌سالاری، آیین اختتامیه اولین جام رقابتی مهارتی کلانشهرها با حضور ۱۳ کلانشهر و سومین لیگ رقابتی مهارت‌های کارکنان شهرداری تهران با حضور مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران، سید حسین موسوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، مسعود لطفی مدیر عامل شرکت بهره‌برداری و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، علی الفت پور شهردار منطقه ۱۵، سید عبدالمهدی حسینی مدیر کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهدی عاطفی مدیر کل مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری قم، برگزیدگان این رقابت‌ها و جمعی دیگر از مدیران شهری در ساختمان بلدیه برگزار شد.

در این مراسم، مجید باقری معاون شهردار تهران با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی و توسعه سرمایه انسانی در شهرداری‌ تهران گفت: شهرداری پایتخت همواره بر این باور است که آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و عملکرد بهتر سازمان دارد.

باقری با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در سازمان‌ها، اظهار کرد: منابع انسانی تنها زمانی به عنوان سرمایه واقعی یک سازمان شناخته می‌شوند که دو ویژگی اساسی داشته باشند، اولین ویژگی تعهد و تعلق به سازمان است و ویژگی دوم وجود عنصر یادگیری در فرد، در غیر این صورت نمی‌توان از آنها به عنوان سرمایه‌های ارزشمند سازمان یاد کرد.

معاون شهردار تهران، در ادامه آموزش‌های مهارتی را از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و افزود: تحقیقات نشان می‌دهند که اثربخشی آموزش‌ها از طریق تجربه عملی (۵۰ درصد)، مشاهده (۳۰ درصد) و شنیدن (۲۰ درصد) به ترتیب بیشتر است به همین دلیل، توجه ویژه‌ای به آموزش‌های مهارتی داریم تا کارکنان شهرداری تهران با ارتقای مهارت‌های خود، بتوانند در بهبود کیفیت خدمات به شهروندان نقش مؤثری ایفا کنند.

باقری با تاکید به ضرورت گسترش الگوهای آموزشی در دیگر کلان‌شهرها افزود: روندهای جدید آموزش بازی‌وار و مسابقات رقابتی به منظور کمک به تعالی و توسعه مهارت‌های کارکنان شهرداری تهران و کلانشهرهاست که امیدوارم با سرمایه‌گذاری و توجه به مهارت‌های کارکنان، در دوره‌های آینده میزبان بهتری باشیم تا این الگوهای آموزشی و مهارتی در سایر شهرها نیز پیاده‌سازی شوند.

ارتقاء آموزشی_مهارتی کارکنان با برنامه‌های رقابتی بازی‌محور

سید حسین موسوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، نیز با اشاره به برگزاری اولین جام رقابتی مهارتی کلان‌شهرها در چهار حوزه تخصصی دادگاه‌های فوری، چالش برنامه‌ریزی، کنترل ترافیک در شرایط خاص و مهارت‌های عملیاتی آتش‌نشانان گفت: هدف اصلی این برنامه‌ها، ارتقای هم‌افزایی میان شهرهای مختلف و تبادل تجربیات به منظور بهبود عملکرد کارکنان شهرداری‌ها بود که برنامه‌ریزی و اجرای مسابقات آموزشی و رقابتی در سطح کلان‌شهرها با محوریت ارتقای شایستگی‌ها، شناسایی استعدادها و ارتقای مسیرهای شغلی صورت گرفت.

موسوی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که استفاده از سیستم‌های رقابتی و بازی‌محور در فرآیندهای آموزشی می‌تواند به طور میانگین ۲۳ درصد بهبود و رشد در عملکرد تیمی و ۱۷ درصد افزایش در مشارکت‌های آموزشی به همراه داشته باشد.

رقابت ۱۳ کلانشهر در جام رقابتی مهارتی کلانشهرها

اولین جام رقابتی مهارتی کلانشهرها با حضور ۱۳۰ نفر از کارکنان شهرداری‌های ۱۳ کلانشهر از جمله اراک، اصفهان، اهواز، شیراز، کرمان، کرمانشاه، مشهد، قم، همدان، تبریز، قزوین و زنجان به میزبانی کلانشهر تهران در چهار حوزه تخصصی دادگاه‌های فوری، چالش برنامه‌ریزی، کنترل ترافیک در شرایط خاص و مهارت‌های عملیاتی آتش‌نشانان، برگزار شد.

در چالش برنامه‌ریزی سرمایه انسانی، به ترتیب شهر قزوین، تهران مقام اول و دوم و شهرهای زنجان و شیراز مقام سوم و در رشته دادگاه‌های فوری کلانشهرهای تهران، اصفهان و همدان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رشته راهبری کنترل ترافیک در شرایط خاص که برای کلانشهرهای دارای مترو برگزار شد، کلانشهرهای تهران، شیراز و اصفهان به ترتیب مقام تا سوم را کسب کردند.