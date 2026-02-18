جزئیات طرح حذف تدریجی مخازن فعلی زباله؛ توسعه مخازن زیرزمینی پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح مخازن زیرزمینی در برخی معابر پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر اجرای ۱۲ مخزن زیرزمینی در محدوده بازار تهران در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز در حال اجراست.

وی افزود: این طرح پیش‌تر در منطقه ۱۷ شهرداری تهران به اجرا درآمده و در منطقه ۷ نیز یک مورد از مخازن زیرزمینی نصب و راه‌اندازی شده است.

قضاتلو با بیان اینکه توسعه این مخازن با هدف ارتقای سیما و منظر شهری و بهبود فرآیند جمع‌آوری پسماند دنبال می‌شود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای سال آینده بر این اساس انجام شده است که در معابری که شرایط فنی و اجرایی لازم را دارند، از ظرفیت مخازن دفنی استفاده کنیم؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مخازن فعلی حذف و بخشی دیگر نیز ساماندهی شوند.