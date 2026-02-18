تبلیغ دینی باید با جهاد تبیین و حضور اجتماعی، تحول راهبردی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی شامگاه سه شنبه در همایش طلایه داران تبلیغ ویژه رمضان ۱۴۰۴ با تشریح ابعاد جدید جنگ شناختی و مسئولیت‌های تبلیغی حوزه‌های علمیه، بر ضرورت تحول راهبردی در شیوه‌های ارتباط با جامعه تأکید کرد.

وی افزود: امروز میدان تبلیغ صرفاً منبر و سخنرانی نیست، بلکه عرصه‌ای گسترده از تعامل اجتماعی، پاسخ‌گویی فکری و حضور مستمر در زندگی مردم است.

حسینی با قدردانی از تلاش‌های مبلغان دینی در سراسر کشور اظهار داشت: دشمن در جنگ ادراکی و شناختی، راهبردهای خود را مستمراً به‌روزرسانی می‌کند و اگر ما در حوزه تبلیغ دینی تغییر روش ندهیم و خود را با اقتضائات جدید منطبق نسازیم، با کاهش اثرگذاری مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده اعزام مبلغان در مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان گفت: ده‌ها هزار مبلغ در سراسر کشور با میلیون‌ها مخاطب ارتباط برقرار می‌کنند، اما اصل اثرگذاری در تداوم این ارتباط نهفته است. تبلیغ موفق زمانی محقق می‌شود که ارتباط مبلغ با مخاطب پس از پایان مأموریت نیز ادامه یابد و به یک رابطه تربیتی و اجتماعی پایدار تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تبلیغ دینی را نوعی زیست همراه با مردم توصیف کرد و افزود: مبلغی که در روستا، دانشگاه، مدرسه یا محله حضور می‌یابد، باید فراتر از یک سخنرانی کوتاه عمل کند؛ ارتباط با خانواده‌ها، پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و اجتماعی و همراهی با مردم در مناسبت‌های مختلف، از ارکان تبلیغ مؤثر است.

وی بر ضرورت آمادگی علمی مبلغان برای مواجهه با شبهات روز تأکید کرد و گفت: مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ذهن نسل جوان را درگیر کرده و مبلغ دینی باید با دانش روز، منطق مستدل و مهارت ارتباطی، پاسخ‌گوی این پرسش‌ها باشد. در این شرایط، مبلغ به عنوان سفیر تبیین وظیفه دارد فضای گفت‌وگو و روشنگری را تقویت کند.

حسینی همچنین بر محوریت قرآن در جهاد فرهنگی تأکید کرد و اظهار داشت: حرکت‌های قرآنی جمعی نشان داده‌اند که می‌توان گفتمان دینی را بر پایه آموزه‌های قرآن تقویت و تاب‌آوری اجتماعی را افزایش داد. بهره‌گیری هوشمندانه از محتوای قرآنی و ابزارهای رسانه‌ای، یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با جنگ شناختی است.

وی در ادامه خواستار سازمان‌دهی مستمر فعالیت‌های تبلیغی شد و افزود: تبلیغ دینی نباید محدود به ماه‌های خاص باشد؛ حضور هدفمند در مدارس، دانشگاه‌ها، محلات و فضای مجازی باید به یک جریان دائمی تبدیل شود.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و موانع اجرایی، ابراز امیدواری کرد که با عزم جمعی و همکاری نهادهای فرهنگی، مسیر تحول تبلیغی هموار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: آینده تبلیغ دینی در گرو پیوند عمیق‌تر با مردم، فهم شرایط زمانه و حرکت جمعی در مسیر گفتمان‌سازی است.