به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این بررسی که نتایج ۴۳ مطالعه قبلی را تجزیه و تحلیل کرده است، ادعاهایی مبنی بر اینکه مصرف استامینوفن در دوران بارداری می‌تواند بر رشد مغز کودکان تأثیر بگذارد را رد کرد.

دکتر «اسما خلیل»، استاد زنان و زایمان و طب مادر و جنین در سیتی سنت جورج، دانشگاه لندن، گفت: «پیام واضح است؛ استامینوفن در دوران بارداری، در صورت مصرف طبق دستورالعمل، همچنان یک گزینه ایمن است.»

خلیل در یک بیانیه خبری گفت: «این موضوع مهم است زیرا استامینوفن داروی خط اول است که ما برای زنان باردار مبتلا به درد یا تب توصیه می‌کنیم، بنابراین آنها باید مطمئن باشند که هنوز گزینه ایمنی برای تسکین علائم خود دارند.»

مطالعات انجام شده در بررسی شواهد شامل مطالعات مقایسه‌ای خواهر و برادرها بود که شامل نزدیک به ۲۶۳۰۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم، بیش از ۳۳۵۰۰۰ کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی و نزدیک به ۴۰۷۰۰۰ کودک مبتلا به ناتوانی ذهنی بود.

تصور می‌شود این نوع مطالعات که خواهر و برادرهایی را که از یک مادر متولد شده‌اند مقایسه می‌کنند، برخی از باکیفیت‌ترین شواهد پزشکی را تولید می‌کنند. این طراحی به کنترل عواملی مانند ژنتیک، محیط خانواده و ویژگی‌های والدین کمک می‌کند.

نتایج نشان داد کودکانی که در دوران بارداری در معرض استامینوفن قرار گرفته‌اند، در مقایسه با خواهر و برادرهایی که در معرض این مسکن بدون نسخه نبوده‌اند، خطر بیشتری برای مشکلات رشد مغزی ندارند.

خلیل گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که ارتباط گزارش‌شده قبلی احتمالاً با استعداد ژنتیکی یا سایر عوامل مادرزادی مانند تب یا درد زمینه‌ای توضیح داده می‌شوند، نه اثر مستقیم خود استامینوفن.»