به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پایان ماه شعبان و نزدیکی ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه شعبان آرام‌آرام از میان ما می‌رود و ما در آستانه ورود به ضیافت الهی ماه رمضان قرار داریم؛ ضیافتی که میزبان آن، خدای کریم، همه آنچه را برای سعادت و خوشبختی انسان لازم است مهیا کرده است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم کتاب زندگی است، افزود: پیام اصلی نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» این است که بدون بازگشت به زندگی قرآنی، زیست انسان‌ها رضایت‌بخش و ایده‌آل نخواهد بود. زندگی با آیه‌ها به معنای بهتر، زیباتر و لذت‌بخش‌تر زندگی کردن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با قدردانی از نقش خبرنگاران در ترویج معارف دینی گفت: خبرنگاران، پیام‌رسانان جامعه هستند و اگر خبر، خبر الهی باشد، رسالت آنان امتداد راه پیامبران الهی است. تلاش شبانه‌روزی اصحاب رسانه محدود به زمان و مناسبت خاصی نیست و شایسته قدردانی است.

گرجی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از فعالیت‌های نهضت «زندگی با آیه‌ها» به رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: رهبر انقلاب ضمن ابراز رضایت، فرمودند نیازی به گزارش نیست و خودشان این حرکت قرآنی را دنبال کرده‌اند. ایشان همچنین به دلیل شکل‌گیری این حرکت قرآنی در جامعه، سجده شکر به جا آورده‌اند.

وی ادامه داد: به دستور رهبر معظم انقلاب، از تمامی افرادی که در این نهضت ملی مشارکت داشته‌اند باید قدردانی شود و امروز از طرف ایشان، از همه فعالان و همراهان این مسیر تشکر می‌کنم.

«زندگی با آیه‌ها» محدود به رمضان نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه از امسال «زندگی با آیه‌ها» محدود به ماه مبارک رمضان نخواهد بود، گفت: بر اساس مطالبه رهبر انقلاب، این نهضت برای طول سال برنامه‌ریزی شده است، هرچند اوج فعالیت‌ها در ماه رمضان خواهد بود.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان، هر روز یک آیه منتخب از قرآن کریم معرفی می‌شود و برای این آیات، محصولات متنوع فرهنگی، رسانه‌ای و هنری از جمله موشن‌گرافیک، انیمیشن، داستان، عکس‌نوشت و آثار هنری تولید شده که در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

پویش ملی و مسابقات قرآنی

گرجی از اجرای پویش «زندگی با آیه‌ها» خبر داد و گفت: علاقه‌مندان برای عضویت در این پویش می‌توانند عدد ۵ را به سرشماره ۳۱۵۵۴ ارسال کنند. برای این پویش، جوایز ملی ارزشمندی از جمله کمک‌هزینه سفر به حج، عتبات عالیات، مشهد مقدس و جوایز متنوع دیگر در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برگزاری مسابقه بزرگ قرآنی همزمان با ماه رمضان خبر داد و افزود: این مسابقه به صورت روزانه از صدا و سیمای همدان پخش خواهد شد و حداقل ۳۰ جایزه برای آن پیش‌بینی شده است. امسال از مشارکت نهادها، ادارات، خیرین و مجموعه‌های مردمی برای تأمین جوایز این مسابقه استقبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن کریم، بیان کرد: این مراسم امسال در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار می‌شود و هر روز از ساعت ۱۶ با حضور عموم مردم، همراه با برنامه‌های جانبی، مسابقه، مهدکودک و پخش مستقیم رسانه‌ای خواهد بود.

گرجی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر در پویش زندگی با آیه‌ها شرکت کردند و بیش از ۴ میلیون نفر موفق به حفظ حداقل ۲۵ آیه قرآن شدند. هدف‌گذاری سه‌ساله این نهضت، رسیدن به ۳۰ میلیون مشارکت‌کننده در سطح کشور است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، به یک میلیون «سفیر آیه‌ها» در کشور نیاز است.

«سفیر آیه‌ها»؛ کنشگران قرآنی جامعه

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان «سفیر آیه‌ها» را افرادی دانست که علاوه بر حفظ آیات، در ترویج مفاهیم قرآنی کنشگری اجتماعی دارند و گفت: این افراد با عضویت در سامانه سفیران آیه‌ها، متناسب با گروه‌های مختلف اجتماعی از خانواده تا نوجوانان، هنرمندان و ورزشکاران، پیشنهادهای عملی و محتوای فرهنگی دریافت می‌کنند.

وی از اصحاب رسانه دعوت کرد تا به عنوان سفیر آیه‌ها ثبت‌نام کنند و افزود: برای سفیران استان همدان، جوایز اختصاصی از جمله ۶ کمک‌هزینه سفر به کربلای معلی و ۸ کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.