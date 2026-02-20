مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پویش زندگی با آیهها اظهار کرد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای مرور و بازخوانی شیوه بندگی صالح و اعمال مسلمانی است و برنامه های فرهنگی موثر در رسانهها و فضای مجازی بستر ساز ترویج مفاهیم قرآنی در زندگی انسان معاصر کنونی تلقی می شود.
این کارشناس فرهنگی و هنری با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ و هنر قرآنی در زندگی انسان معاصر گفت؛ پویش همگانی «زندگی با آیهها» بخشی از خلأ های فرهنگی ناشی از ناکارآمدی برنامه ریزان فرهنگی در رشد و توسعه فرهنگ قرآنی را پر کرده است.
بوعذار گفت؛ استقبال گسترده نسل جوان در فضای مجازی از این رویداد فرهنگی نشان داد که نسل جوان با بهرهگیری از خلاقیت و نوآوری تمایلی به یادگیری مفاهیم قرآنی به روشهای نوین را دارد.
وی با تاکید بر استمرار این جریان فرهنگی گفت؛ «زندگی با آیهها» باید در تمامی ارکان فرهنگی و سرفصلهای اجرایی برنامههای موثر فرهنگی وجود داشته باشد تا زمینه جذب مخاطبان و ترویج مفاهیم قرآنی در سطح جامعه بیش از پیش نمود پیدا کند.
دبیر برخی رویدادهای هنری در خوزستان خاطرنشان کرد؛ «زندگی با آیهها» با ماه مبارک رمضان آغاز شد اما نباید در ماه رمضان تمام شود بلکه باید در تمام فصول و ایام سال در عرصه فرهنگی و هنری نمود پیدا کند چرا که قرآن به عنوان کتابی آسمانی برای زندگی سالم و موثر انسان امروزی نسخههای شفابخش و کارآمدی دارد.
کارگردان نمایش شاخص «عروس فلسطین» افزود: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای ترویج هنرهای دینی با تلفیق پویشهایی همچون «زندگی با آیهها» در کنار برگزاری باشکوه نمایشگاه قرآن و عترت در سطح کشور است.
