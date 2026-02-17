به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی طرح میانمدت تأمین آب شرب شهرستان رامهرمز پیش از ظهر امروز سهشنبه با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان آغاز شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وارد فاز اجرایی شده است و هدف اصلی آن تأمین پایدار آب شرب، ارتقای شاخصهای کمی و کیفی خدمات آبرسانی و رفع تنش آبی در شهرستان رامهرمز و ۱۲ روستای تابعه اعلام شده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، ظرفیت تأمین آب این طرح ۵۳۶ لیتر بر ثانیه پیشبینی شده است.
طبق مشخصات فنی پروژه، اجرای خط انتقال فولادی به قطر ۷۰۰ میلیمتر و به طول ۵.۳ کیلومتر، احداث خط برق ۳۳ کیلوولت به طول ۴۰ کیلومتر، ساخت آبگیر و احداث ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۵۳۶ لیتر بر ثانیه از جمله اجزای اصلی این طرح به شمار میرود.
مسئولان حاضر در این آئین، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات تأمین آب شرب و بهبود شرایط زیستمحیطی شهرستان رامهرمز عنوان کردند.
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