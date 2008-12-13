شش حلقه چاه آب در رامهرمز حفاری می شود

حفیظ الله بندار در گفتگو با خبرنگار مهر در رامهرمز با بیان اینکه بهره برداری از این منابع زمینه افزایش ظرفیت تولید آب در این شهرستان به میزان 300 لیتر بر ثانیه را فراهم می کند، بیان داشت: پنج حلقه از این چاه ها در منطقه بن آخوند توسط سازمان آب و برق در دست اجراست و یک حلقه نیز در منطقه کیمه توسط شرکت آبفای خوزستان در حال احداث است که با توجه به توسعه شهر و رشد تقاضای مردم از یک سو و لزوم پایداری آب شهر از سوی دیگر خواستار تسریع در بهره برداری از این منابع هستیم.

وی در ادامه به توزیع آب شیرین در آب پخش مرکزی شهر طی تابستان امسال اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور عرضه آب شیرین و با کیفیت بالا طی تابستان امسال یک آب پخش در محل میدان ارشاد نصب و راه اندازی شد که این امر با استقبال مردم مواجه شد.

مدیر آبفای رامهرمز همچنین اقدامات دوره خشکسالی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه خط انتقال آب از چاه های کمتوله به طرف منطقه کیمه به طول چهار کیلومتر به طول کامل تعویض و نوسازی شد و همچنین نسبت به زون بندی شبکه و نصب شیرآلات جدید اقدام شد.

بندار افزود: به منظور تامین انرژی مورد نیاز تاسیسات و ذخیره برق در مواقع قطعی برق در شبکه، یک ایستگاه دیزل ژنراتور به قدرت 830 کیلووات در تاسیسات بن آخوند نصب و راه اندازی شد.

شرکت آب و فاضلاب شهرستان رامهرمز از محل 14 حلقه چاه و رودخانه کارون به 18 هزار مشترک آب خدمات رسانی می کند.