به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در حالی که دولت ایتالیا از طرح ترامپ برای تشکیل شورای صلح نوار غزه حمایت کرده واتیکان اعلام کرد که به این شورا نخواهد پیوست.

بر اساس این گزارش، واتیکان تاکید کرد که نباید نقش محوری سازمان ملل برای حل بحران های بین المللی به حاشیه رانده شود.

این در حالی است که دیگر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس نیز با پیوستن به شورای صلح ترامپ مخالفت کرده اند.

ترامپ در حالی مدعی تلاش برای تحقق صلح در نوار غزه است که با وجود امضای توافق آتش بس میان تل آویو و حماس، حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد.