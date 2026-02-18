به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در فلسطین اشغالی، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی از تحرکات امنیتی گسترده و بی سابقه نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی و کرانه باختری طی صبح امروز خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به همراه نیروهای کماندوی این رژیم به بهانه احتمال وقوع عملیات ضد صهیونیستی در ماه مبارک رمضان در کرانه باختری مستقر شده اند.

همچنین گزارش شده که هزاران نیروی پلیس و دیگر نیروهای نظامی در سراسر قدس اشغالی مستقر می شود و بر روی ورودی های قدیمی این شهر و اطراف مسجد الاقصی متمرکز خواهند شد.

رژیم صهیونیستی هر ساله به بهانه ای امنیتی واهی محدودیت های گسترده ای را برای حضور نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی ایجاد می کند.