  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۳۰

حجی‌پور: نمایشگاه دائمی «کارآفن» در شیروان آماده بهره‌برداری شد

شیروان- سرپرست مرکز فنی و حرفه‌ای شیروان گفت: نمایشگاه دائمی تولیدات طرح ملی «کارآفن» با هدف حمایت از مشاغل خانگی و اشتغال پایدار آماده بهره‌برداری است.

محسن حجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدات مشاغل خانگی به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار، نمایشگاه دائمی تولیدات طرح ملی «کارآفن» در مسجد مسلم‌بن عقیل (ع) آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: طرح «کارآفن» به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بستری مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار و تسهیل ورود فعالان مهارتی به بازار کار فراهم کرده است.

سرپرست مرکز فنی و حرفه‌ای شیروان ادامه داد: هنرجویان و فعالان حوزه مشاغل خانگی که پس از گذراندن دوره‌های مهارتی وارد مرحله تولید شده‌اند، می‌توانند محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده و از طریق سکوهای فروش برخط سازمان نیز به بازارهای گسترده‌تری دست یابند.

وی تأکید کرد: آموزش مهارت، ایجاد فرصت عرضه محصولات و اتصال مستقیم بانوان سرپرست خانوار به بازار کار از مؤثرترین راهکارهای توسعه اشتغال پایدار در کشور است.

کد خبر 6752359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها