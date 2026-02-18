محسن حجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدات مشاغل خانگی به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار، نمایشگاه دائمی تولیدات طرح ملی «کارآفن» در مسجد مسلم‌بن عقیل (ع) آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: طرح «کارآفن» به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بستری مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار و تسهیل ورود فعالان مهارتی به بازار کار فراهم کرده است.

سرپرست مرکز فنی و حرفه‌ای شیروان ادامه داد: هنرجویان و فعالان حوزه مشاغل خانگی که پس از گذراندن دوره‌های مهارتی وارد مرحله تولید شده‌اند، می‌توانند محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده و از طریق سکوهای فروش برخط سازمان نیز به بازارهای گسترده‌تری دست یابند.

وی تأکید کرد: آموزش مهارت، ایجاد فرصت عرضه محصولات و اتصال مستقیم بانوان سرپرست خانوار به بازار کار از مؤثرترین راهکارهای توسعه اشتغال پایدار در کشور است.