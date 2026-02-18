به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الحسین اردن در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۸ بهمن در شهر امان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر ۲ نماینده اردن به پایان رسید تا در مجموع تیم الحسین موفق شد استقلال ایران را با نتیجه ۴ بر ۲ در مجموع دو بازی رفت و برگشت شکست دهد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

در همین رابطه سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نوشت: تیم فوتبال الحسین با بازگشتی تماشایی موفق شد در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۶-۲۰۲۵، نماینده ایران یعنی استقلال را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.

نماینده اردن با این پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با برتری ۴ بر ۲ راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و در این مرحله باید به مصاف برنده دیدار فولاد مبارکه سپاهان ایران و الاهلی قطر برود.

استقلال که برای جبران شکست بازی رفت به میدان آمده بود، بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی فشار زیادی روی دروازه حریف وارد آورد. ارسال صالح حردانی با دخالت مدافعان الحسین دفع شد، اما در دقیقه چهارم این تیم اردنی مرتکب خطای پنالتی شد.

پدرو هنریکه با خطا روی محمدحسین اسلامی در محوطه جریمه، داور را پس از بازبینی صحنه با VAR مجاب کرد تا نقطه پنالتی را نشان دهد و جَسیر آسانی با ضربه‌ای دقیق، استقلال را پیش انداخت.

الحسین که برای بازگشت به بازی تلاش می‌کرد، در دقیقه ۳۸ تا آستانه گلزنی پیش رفت اما ضربه محمود المردی از زاویه بسته به تور کنار دروازه برخورد کرد. با این حال دو دقیقه بعد، علی حجابـی روی ارسال کرنر المردی با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند تا نماینده اردن در مجموع دو بازی پیش بیفتد.

در ابتدای نیمه دوم، استقلال بار دیگر بازی را در دست گرفت و در دقیقه ۴۹ آسانی با استفاده از توپ برگشتی، دومین گل خود و تیمش را با شوتی فنی به ثمر رساند تا کار دوباره به تساوی کشیده شود.

آبی‌پوشان در دقیقه ۶۱ نیز فرصت مناسبی برای گلزنی داشتند اما ضربه روزبه چشمی روی ارسال ایستگاهی اسلامی در دستان یزید ابولیلا، دروازه‌بان الحسین آرام گرفت.

در ادامه، کادر فنی الحسین با انجام تعویض‌هایی جریان بازی را تغییر داد. ورود عبیده النمارنه و یوسف ابو الجزر تأثیرگذار بود و در دقیقه ۷۶، ابو الجزر از توپ سرگردان در محوطه جریمه استفاده کرد و پس از مهار ناقص دروازه‌بان استقلال، گل تساوی را به ثمر رساند.

استقلال در دقایق پایانی برای جبران نتیجه سراپا حمله شد، اما این الحسین بود که در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده توسط عبیده النمارنه به گل سوم رسید تا با ثبت پیروزی ۳ بر ۲، صعود خود به مرحله یک‌چهارم نهایی را قطعی کند.