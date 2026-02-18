استقلال در آسیا چقدر درآمدزایی کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه سه‌شنبه ۲۸ بهمن در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲، به مصاف تیم الحسین اردن رفت. شاگردان ریکاردو ساپینتو که برای صعود نیاز به پیروزی داشتند، در شبی حساس با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خوردند و از دور مسابقات کنار رفتند.

با وجود حذف از رقابت‌ها، استقلال بابت حضور در این دوره از مسابقات، موفق به کسب درآمد قابل توجهی شد. آبی‌ها ۳۰۰ هزار و ۱۰۰ هزار دلار بابت دو پیروزی مقابل تیم‌های الوحدات و المحرق دریافت کردند و ۸۰ هزار دلار دیگر نیز به عنوان جایزه صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به حساب باشگاه واریز شد.

در مجموع، استقلال از رقابت‌های آسیایی فصل جاری ۴۸۰ هزار دلار درآمدزایی کرد که با احتساب قیمت دلار در زمان نگارش این خبر (۱۶۲ هزار تومان)، رقم تقریبی ۷۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد با وجود ناکامی در صعود، حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲، برای باشگاه از نظر مالی سودآور بوده است.