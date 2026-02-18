مرزبانی: حریق یک هکتاری در اراضی جنگلی خسرومحله آستارا مهار شد

کامیار مرزبانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتشسوزی در اراضی جنگلی خسرومحله شهرستان آستارا اظهار کرد: این حریق در سطحی حدود یک هکتار و بهصورت سطحی رخ داد که با حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری نیروهای محلی مهار شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان افزود: با اقدام سریع نیروهای عملیاتی، آتش در کوتاهترین زمان ممکن اطفا و از گسترش آن به عرصههای مجاور جلوگیری شد.
مرزبانی با تأکید بر لزوم مراقبت شهروندان در طبیعت تصریح کرد: از مردم و گردشگران درخواست میشود از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی و مرتعی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، مراتب را به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.
