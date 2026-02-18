کشف ۱۵ کیلو شمش طلا در پاوه؛ مرزبانان قاچاقچیان را دستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی انتظامی فراجا گفت: مرزبانان هنگ مرزی پاوه با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر نوار مرزی تحت کنترل و همچنین استفاده از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی، ۲ نفر قاچاقچی که قصد خروج غیرمجاز از کشور را داشتند مشاهده کردند.

وی افزود: مرزبانان بلافاصله با اقدام رزمی و عملیاتی ۲ متهم را قبل از خروج از مرز دستگیر و توانستند در بررسی بار همراه ۱۵ قطعه شمش طلای قاچاق یک کیلویی به مقدار ۱۵ کیلوگرم را که به طرز ماهرانه با کمربند به دور کمر بسته شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی طلای کشف شده را ۴ هزار میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: ۲ متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار جاویدان مرزهای کشور را برای قاچاقچیان ناامن دانست و تأکید کرد: مرزبانان با اقتدار و تلاش شبانه روزی، از قاچاق و خروج سرمایه های ملی از کشور جلوگیری خواهند کرد.