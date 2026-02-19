تصویب نرخ اقلام مصرفی ماه رمضان؛ زولبیا ۴۲۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر تبیانیان بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از اصناف سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: قیمت هرکیلو زولبیا و بامیه درجه یک زعفرانی را مبلغ ۴۲۰ هزار تومان و هر کیلو زولبیا و بامیه درجه دو زعفرانی را مبلغ ۳۸۰ هزار تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین براساس این ابلاغیه قیمت هرکیلو حلیم ۲۴۰ هزار تومان و قیمت هرکیلو آش رشته ۲۱۰ هزار تومان اعلام گردیده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان بیان کرد: استفاده از مواد اولیه مرغوب در اقلام فوق به جد مورد بوده و نظارت ها درخصوص رعایت قیمت های مصوب از سوی واحدهای صنفی انجام می گیرد.

تبایانیان بیان کرد: اتحادیه های صنفی ذیربط وظیفه دارند نرخهای فوق الذکر را در قالب نرخنامه های خوانا و مناسب تهیه و آن را به کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش ذیربط اعلام کنند.

وی افزود: واحدهای مذکور نیز موظف هستند نرخ ها را در دید عموم نصب و نسبت به رعایت دقیق نرخ ها اقدام کنند.