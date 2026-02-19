به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: طرح «سفرههای مهربانی» با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و مشارکتهای مردمی و با بهرهگیری از ظرفیت خیران و داوطلبان در آستانه ماه مبارک رمضان در دستور کار است.
وی افزود: در قالب این طرح، سفرههای افطاری ساده برای نیازمندان برپا و بستههای معیشتی شامل اقلام اساسی نیز میان خانوارهای کمبرخوردار توزیع خواهد شد تا بخشی از دغدغههای معیشتی این عزیزان کاهش یابد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی در پیشبرد اهداف بشردوستانه گفت: خیران و نیکوکاران میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره حسابهای اعلامی و همچنین با شمارهگیری کدهای دستوری #۳*۱۱۲* و #۱۱۲*۷۸۰* به این طرح اختصاص دهند.
سلحشور تأکید کرد: تمامی کمکهای جمعآوری شده در چارچوب ضوابط و با نظارت لازم، صرف اطعام نیازمندان و تأمین ارزاق خانوارهای کمبرخوردار خواهد شد.
وی از عموم مردم استان هرمزگان دعوت کرد با مشارکت در این طرح خداپسندانه، در گسترش سفرههای مهربانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر سهیم باشند.
