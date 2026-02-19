به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی لائینی عصر پنجشنبه در دیدار با دبیرکل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب کشور با تبریک ماه مبارک رمضان، وجود مذاهب و فرق مختلف در ایران و جهان را واقعیتی انکارناپذیر دانست و اظهار کرد: در عین اعتقاد به حقانیت مذهب تشیع اثنی‌عشری، باید برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان که به دنبال ایجاد شکاف مذهبی هستند، مسیر تعامل و تقریب را دنبال کرد.

وی با تشریح راهبرد سه‌گانه در مواجهه با دیگر مذاهب افزود: نخستین اولویت، حفظ فضای وحدت و تقویت نقاط مشترک به‌ویژه در موضوعاتی چون دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور است، چرا که درگیری‌های مذهبی تنها منافع دشمنان را تأمین می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران دومین محور را صیانت از هویت شیعی دانست و تصریح کرد: در کنار گفت‌وگو و همگرایی، باید هوشیار بود تا برخی جریان‌های انحرافی از فضای وحدت برای نفوذ و یارگیری در میان شیعیان سوءاستفاده نکنند.

وی سومین راهبرد را جذب دیگران به مکتب اهل‌بیت(ع) از طریق ارائه چهره‌ای عقلانی، مستند و جذاب از معارف شیعی عنوان کرد و گفت: معرفی صحیح آموزه‌های اهل‌بیت(ع) و مقابله با تبلیغات منفی، زمینه گرایش آگاهانه و حقیقی را فراهم می‌سازد.

محمدی لائینی با اشاره به برگزاری آیین‌های مذهبی در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: صرف برگزاری مراسم عزاداری کافی نیست، بلکه باید پیام قیام امام حسین(ع) و پیوند آن با عدالت‌خواهی در دنیای امروز برای مخاطبان تبیین شود.

وی همچنین نسبت به ورود خرافات به برخی برنامه‌های مذهبی هشدار داد و بر ضرورت نظارت و مدیریت هوشمندانه این مراسم‌ها تأکید کرد تا چهره اسلام و تشیع مخدوش نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، اختلافات سیاسی را از عوامل تشدیدکننده تفرقه در میان مسلمانان دانست و گفت: شفاف‌سازی و ارائه تحلیل‌های صحیح می‌تواند از شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کند.

در پایان این دیدار، دبیر بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب در مازندران معرفی شد و بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی در مسیر تقویت وحدت و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) تأکید شد.