لغو سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان در محدوده آلودگی هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هشتاد و هفتمین نشست شورای ترافیک تهران، سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کاهش آلودگی هوا از ۹ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعتباری ندارد و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵.۰۱.۱۵ طرح ترافیک اجرا نخواهد شد.

دبیر شورای ترافیک تهران با بیان اینکه جلسه شورای ترافیک با حضور زاکانی شهردار تهران و سایر اعضا در برج میلاد تشکیل شد، گفت: در این جلسه برای مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال بویژه مرکز شهر، موضوعات مختلفی مطرح و تصمیمات لازم برای کاهش حجم خودروها در معابر اصلی، جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی و معطلی‌های طولانی شهروندان در مسیرها گرفته شد.

پوریا علیمردانی با بیان اینکه با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال خیابان‌های شهر به‌ویژه در مناطق مرکزی و بازارها، صحنه تردد میلیونی شهروندان تهرانی است، افزود: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر خودرو در هر فصل می‌تواند در محدوده کنترل آلودگی هوا با پلاک تهران ۲۰ روز و با پلاک شهرستان ۱۵روز تردد داشته باشد، اما با توجه به ازدحام ترافیکی در اسفندماه قرار شد که این سهمیه از روز ۹ تا ۲۷ اسفندماه لغو شود که این تصمیم، به دلیل صرف نظر کردن احتمالی شهروندان از سفرهای غیرضروری در ساعات اجرای طرح از ۶:۳۰ صبح تا ۱۸عصر، کمک شایانی به کاهش ازدحام و ترافیک معابر شهر در ایام پایانی سال و عبور از روزهای شلوغ شب عید خواهد کرد.

علیمردانی ضمن توصیه به شهروندان فهیم پایتخت برای استفاده از حمل ونقل عمومی در سفرهای درون شهری خود، اعلام کرد که از روز شنبه ۹ اسفند تا پایان ۲۷اسفندماه ۱۴۰۴، تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا، مشمول پرداخت عوارض برابر با مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد شد و بهتر است شهروندان حتی‌الامکان از وسیله شخصی خود در ساعت‌های اوج صبح و عصر استفاده نکنند.