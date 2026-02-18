۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

لغو سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان در محدوده آلودگی هوای تهران

لغو سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان در محدوده آلودگی هوای تهران

شورای ترافیک تهران سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان در محدوده آلودگی هوای پایتخت را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هشتاد و هفتمین نشست شورای ترافیک تهران، سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کاهش آلودگی هوا از ۹ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعتباری ندارد و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵.۰۱.۱۵ طرح ترافیک اجرا نخواهد شد.

دبیر شورای ترافیک تهران با بیان اینکه جلسه شورای ترافیک با حضور زاکانی شهردار تهران و سایر اعضا در برج میلاد تشکیل شد، گفت: در این جلسه برای مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال بویژه مرکز شهر، موضوعات مختلفی مطرح و تصمیمات لازم برای کاهش حجم خودروها در معابر اصلی، جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی و معطلی‌های طولانی شهروندان در مسیرها گرفته شد.

پوریا علیمردانی با بیان اینکه با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال خیابان‌های شهر به‌ویژه در مناطق مرکزی و بازارها، صحنه تردد میلیونی شهروندان تهرانی است، افزود: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر خودرو در هر فصل می‌تواند در محدوده کنترل آلودگی هوا با پلاک تهران ۲۰ روز و با پلاک شهرستان ۱۵روز تردد داشته باشد، اما با توجه به ازدحام ترافیکی در اسفندماه قرار شد که این سهمیه از روز ۹ تا ۲۷ اسفندماه لغو شود که این تصمیم، به دلیل صرف نظر کردن احتمالی شهروندان از سفرهای غیرضروری در ساعات اجرای طرح از ۶:۳۰ صبح تا ۱۸عصر، کمک شایانی به کاهش ازدحام و ترافیک معابر شهر در ایام پایانی سال و عبور از روزهای شلوغ شب عید خواهد کرد.

علیمردانی ضمن توصیه به شهروندان فهیم پایتخت برای استفاده از حمل ونقل عمومی در سفرهای درون شهری خود، اعلام کرد که از روز شنبه ۹ اسفند تا پایان ۲۷اسفندماه ۱۴۰۴، تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا، مشمول پرداخت عوارض برابر با مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد شد و بهتر است شهروندان حتی‌الامکان از وسیله شخصی خود در ساعت‌های اوج صبح و عصر استفاده نکنند.

    • طاهر IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      شهرداری اگه راست میگه طرح ترافیک نفروشه. این طرح فقط برای پول بیشتر گرفتن از مردم هست
    • گوزانی IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      پس لطف کنند عوارض کمتری بابت پارک شدن خودرو در منزل بگیرند. ایضا بیمه خودرو.
      • روستای توآباد/ IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
        باید دیوان عدالت ورود کند این غیر قانونی هست . این تضییع حقوق هست و از مصادیق بی ملاحظه گری
    • سیامک حضوری IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      راننده تاکسی اینترنتی چه باید بکند؟ فرق تاکسی اینترنتی با تاکسی پلاک قرمز چیست ؟ هر دو مسافر جابجا میکنند ، آیا درآمد بالایی داریم که از ۹ اسفند جریمه هم باید بدهیم ، لطفا طرح یکسان بودن تاکسی ها را به مجلس ببرید .
      • ق ر BR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        چرا به تاکسی اینترنتی بنزین تعلق نمیگرد ، عدالت نیست
    • محمود IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      این بزرگواران از آب همیشه کره میگیرن
    • منتقد IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      یه طرح رو از اول درست طرح ریزی کنید هی تغییرش ندید از همون اول بگید چه موقع اجرا نمیشه تکلیفمونو بدونیم. من استفاده نکردم گذاشتم برا اسفند سوخت شد رفت حیف
    • ق ر IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      این چنین لغوی فقط بخاطر درآمد اگر نه هیچ مشکل ترافیکی حل نمیکنه تجربه بازنشسته که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت دارد و تمامی خودرو داخل طرح میان ولی باید هزینه بدهند آقای زاکانی در اخرت باید جوابگو هزاران نفر مردم رنج کشيده باشی این نیست هر قانونی گذاشتن خداوند متعال راضی باشه
    • ناشناس IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      سلام رسانه محترم به استحضار آقایان تصمیم گیر بفرمایید منظور از خرید خودرو چیست؟ چرا من که‌ هم باید بیمه داشته باشم هم عوارض ومالیات بدهم ‌وهم بنا به دلایل ضروری دراین محدوده اعلامی باید از خودرو استفاده کنم و... چه باید بکنم؟
      • ق ر BR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        شما یک سری یه مترو بزن در زمان پیک آنچنان شلوغه که از زنده بودن خودت پشتیبان میشی ،

