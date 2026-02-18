به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه در سفر به مازندران و در بازدید میدانی از پایانه صادرات محصولات کشاورزی شرکت روماک گستر پارس در استان مازندران، بر توسعه کشاورزی قراردادی، تقویت زیرساخت‌های صادرات‌محور و ارتقای استانداردهای کیفی، برای حضور پایدار در بازارهای داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی در این بازدید که حدود یک ساعت به طول انجامید، ضمن گفت‌وگو با مدیران مجموعه و ابراز خرسندی از ظرفیت‌های ایجاد شده، در جریان آخرین وضعیت زیرساخت‌های نگهداری، سورتینگ، بسته‌بندی، زنجیره سرد و فرآیندهای گمرکی این پایانه قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش راهبردی پایانه‌های صادراتی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اظهار داشت: این مجموعه‌ها با ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه، حذف واسطه‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول، نقش مهمی در توسعه پایدار بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

وی توسعه کشاورزی قراردادی، تقویت نظام ردیابی و استانداردسازی محصولات، و هم‌افزایی میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و صادرکنندگان را از الزامات اساسی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی دانست و افزود: افزایش کیفیت، حفظ سلامت محصول، صیانت از حقوق مصرف‌کننده و توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.

در جریان این بازدید، گزارشی از ظرفیت‌ها، عملکرد صادراتی، بازارهای هدف و برنامه‌های توسعه‌ای پایانه ارائه شد. خلیل قلی‌زاده، سرمایه‌گذار این مجموعه، با اشاره به آغاز اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۵ با سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیون دلاری توسط شرکت روماک گستر پارس و بهره‌برداری آن در سال ۱۳۹۸، اظهار داشت: این پایانه به عنوان یکی از مدرن‌ترین زیرساخت‌های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در کشور، تاکنون مورد بازدید مقامات عالی‌رتبه از جمله ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان قوه قضاییه و کارگروه‌های ملی قرار گرفته است.

وی افزود: این مجموعه با برخورداری از ظرفیت سالانه ۳۷۶ هزار تن سورت، بسته‌بندی و انجماد محصولات کشاورزی، امکان نگهداری ۹۰ هزار تن در سردخانه‌های تخصصی زیر صفر و بالای صفر، باراندازهای مدرن، سیستم‌های پیشرفته حفظ زنجیره سرد از مزرعه تا مصرف‌کننده، و استقرار نظام‌های ردیابی و کنترل کیفیت مطابق استانداردهای بین‌المللی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های صنعتی و مدرن و منحصر به‌فرد کشور در حوزه مدیریت، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی شناخته می‌شود.

سرمایه‌گذار این پروژه تأکید کرد: قابلیت‌های صنعتی، لجستیکی و مدیریتی این مجموعه، نقش مؤثری در تنظیم بازار، پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ایفا می‌کند و به دلیل برخورداری از استانداردهای بین‌المللی و زیرساخت‌های پیشرفته، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه و تصاحب سهم بیشتر از بازارهای صادراتی منطقه‌ای و جهانی دارد.

وی همچنین به ثبت این مجموعه در گمرک کشور چین، صادرات هدفمند به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و چین، بهره‌گیری از ظرفیت بندر امیرآباد، و امکان توسعه این مدل در سایر نقاط کشور اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش صادرات محصولات کشاورزی دانست.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر بررسی توانمندی‌های شرکت روماک گستر پارس در مدیریت صنعتی توزیع محصولات کشاورزی و ایفای نقش مؤثر در تنظیم بازار، به‌ویژه در ایام پرتقاضای پایان سال و تأمین بازار شب عید انجام شد.

در همین راستا، این بازدید در چارچوب سیاست‌های کلان دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش کشاورزی، ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، و تقویت زیرساخت‌های مدرن بخش کشاورزی صورت گرفت.