به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیردل سه شنبه شب در شورای شهر بیرجند اظهار داشت: سرانه ورزشی استان ۵۰ سانتیمتر است که از این میزان، ۲۰ سانتیمتر آن به سرانه ورزشی مسقف اختصاص دارد.
وی عدم انطباق این سرانه با سرانه اسمی را بزرگترین مخاطره ورزش خراسان جنوبی دانست و ادامه داد: فرسودگی اماکن ورزشی استان از جمله مشکلات موجود است به گونهای که برای استانداردسازی، بهسازی و بهروزرسانی اماکن ورزشی بیرجند به ۱۰ همت اعتبار نیاز داریم.
شیردل تصریح کرد: این در حالی است که کل اعتبار ورزش استان ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۱۰۰ میلیارد تومان آن استانی و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر ملی است و حداقل اعتبار مورد نیاز برای بهسازی اماکن ورزشی هر یک از شهرستانها (به جز بیرجند) یک میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با تأکید بر این که سرانه اعتبار ورزش استان با نیازهای موجود در این حوزه همخوانی ندارد، افزود: با توجه به این که تمامی اعتبارات مصوب نیز تخصیص نمییابد، عقبماندگیهای سالهای گذشته با اعتبارات فعلی قابل جبران نیست.
وی با بیان این که ساخت سالن دو هزار و ۵۰۰ نفری قاین به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: در مجموع، حدود ۳۰۰ مکان ورزشی در استان وجود دارد که با توجه به سیاست کوچکسازی دولت، امکان انتصاب فردی مشخص برای اداره این مکانها فراهم نیست.
وی در پاسخ به سؤالی در زمینه ارتقای نمایندگیهای ورزش و جوانان، اظهار کرد: تصمیمگیری در این خصوص باید در وزارت ورزش و جوانان و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود.
شیردل با بیان این که برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی استان ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: درخواستهای شما، آرزوهای ما بوده و در بیرجند ۷ استخر شنا وجود دارد که دو استخر آن متعلق به ورزش و جوانان است.
شیردل با بیان اینکه علیرغم این که در برخی شهرستانها مانند خوسف با صرف هزینههای بالا استخرهای شنا احداث شدهاند، اما متقاضی برای اداره آنها وجود ندارد، گفت: حتی حاضریم این استخرها را رایگان واگذار کنیم و با وجود این مشکل، ساخت استخر شنا در شهرستانها توجیه اقتصادی ندارد.
