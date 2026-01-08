جوادزاده: کالاهای اساسی در گیلان به وفور موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوادزاده عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به تولید سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن برنج در گیلان که معادل ۳۵ درصد تولید کل کشور است، اظهار کرد: استان از نظر تولید برنج کاملاً خودکفا است با این وجود، به منظور کمک به معیشت خانوارها، برنج وارداتی با قیمت پایین‌تر (۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان) و در حجمی کمتر نسبت به سایر استان‌ها توزیع می‌شود.

جوادزاده از توزیع ۳۰۰ تن از ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری تخصیص‌یافته از ابتدای ماه جاری خبر داد و گفت: مابقی در حال توزیع است لیست فروشگاه‌های عرضه‌کننده نیز در اختیار اتاق اصناف و جهاد کشاورزی قرار دارد.

روغن: افزایش قیمت و تسریع در توزیع

معاون جهاد کشاورزی گیلان به وضعیت روغن اشاره کرد و گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت روغن ۸۲ درصد افزایش یافت چرا که ۹۵ درصد روغن کشور متکی به واردات است.

وی افزود: اکنون توزیع روغن در دو سطح استانی و ملی با سرعت بیشتری در جریان است. در سطح ملی، مواد خام در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته و پس از تولید، از طریق انجمن مراکز پخش، با قیمتی ۵ تا ۷ درصد زیر نرخ مصوب در اختیار فروشگاه‌ها گذاشته می‌شود تا آن‌ها با قیمت رسمی عرضه کنند.

به گفته جوادزاده، دو کارخانه تولید روغن در گیلان فعال هستند همچنین ۴۵۰ تن سهمیه روغن در سطح استان وجود دارد که ۱۵۰ تن آن در فاز اول به شهرستان‌ها ارسال شده است. روغن‌های توزیعی عمدتاً از نوع سرخ‌کردنی و پخت‌وپز است و اولویت توزیع با فروشگاه‌های دارای کالابرگ الکترونیکی است.

مرغ: کنترل قیمت و مبارزه با قاچاق

جوادزاده با بیان اینکه گیلان یکی از سه استان برتر تولید مرغ است و روزانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ تن تولید دارد، علت کمبود ظاهری در بازار را تفاوت قیمت چشمگیر با استان‌های همجوار مانند تهران عنوان کرد: قیمت مرغ در گیلان به طور میانگین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان و در تهران بالغ بر ۲۷۰ هزار تومان است. این اختلاف، سبب خروج غیرقانونی مرغ از استان می‌شود.

وی از توزیع ۱۰۰ تن مرغ منجمد در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: مرغ منجمد با قیمت ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در حال عرضه است. امیدواریم با حذف ارز ترجیحی و تنظیم چرخه عرضه و تقاضا، قیمت‌ها به تعادل برسد.

وفور کالا و گذر از تلاطم قیمتی

جوادزاده در پایان تأکید کرد: کالاهای اساسی به وفور در گیلان وجود دارد و از نظر کمی با کاهشی در توزیع مواجه نیستیم. تلاطم فعلی بازار ناشی از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی در سراسر کشور است که انتظار داریم طی چند هفته آینده به ثبات لازم برسد.