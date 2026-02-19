۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

پدیده جوی قابل توجهی تا اوایل هفته آینده در کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود

پدیده جوی قابل توجهی تا اوایل هفته آینده در کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، از حاکم شدن شرایط پایدار جوی از فردا تا اوایل هفته آینده خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد و رشد ابر نیز در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات جوی امروز موقتی است، افزود: از فردا (جمعه) تا یکشنبه هفته آینده با استقرار الگوهای پایدار جوی، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در اغلب مناطق آرام خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت دما اشاره کرد و گفت: دمای هوا که طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان با کاهش نسبی همراه خواهد بود، در روزهای شنبه و یکشنبه به‌طور مختصر افزایش می‌یابد.

زورآوند تصریح کرد: این نوسانات دمایی در حد معمول فصل بوده و انتظار نمی‌رود اختلالی در فعالیت‌های روزمره شهروندان ایجاد کند، با این حال توصیه می‌شود مردم به‌ویژه در ساعات شب و صبح زود، تغییرات دمایی را مدنظر قرار دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه به‌صورت مستمر وضعیت جوی را رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه تغییر یا صدور هشدارهای جدید، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

کد خبر 6753713

