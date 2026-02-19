علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد و رشد ابر نیز در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه تغییرات جوی امروز موقتی است، افزود: از فردا (جمعه) تا یکشنبه هفته آینده با استقرار الگوهای پایدار جوی، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی در اغلب مناطق آرام خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت دما اشاره کرد و گفت: دمای هوا که طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان با کاهش نسبی همراه خواهد بود، در روزهای شنبه و یکشنبه بهطور مختصر افزایش مییابد.
زورآوند تصریح کرد: این نوسانات دمایی در حد معمول فصل بوده و انتظار نمیرود اختلالی در فعالیتهای روزمره شهروندان ایجاد کند، با این حال توصیه میشود مردم بهویژه در ساعات شب و صبح زود، تغییرات دمایی را مدنظر قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه بهصورت مستمر وضعیت جوی را رصد میکند و در صورت بروز هرگونه تغییر یا صدور هشدارهای جدید، اطلاعرسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.
