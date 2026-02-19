رفتار خانواده شهیده ملینا اسدی اهداف جنایتکارانه دشمن را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در دیدار با پدر و مادر شهیده ملینا اسدی که به مناسبت چهلمین روز شهادت این کودک مظلوم در جریان اغتشاشات تروریستی اخیر برگزار شد، با تسلیت این ضایعه دردناک، اظهار کرد: دشمنان این سرزمین در مسیر رسیدن به اهداف پلید خود از هیچ جنایتی، حتی ریختن خون کودکان بی‌گناه، ابایی ندارند.

وی افزود: این حادثه تلخ، چهره واقعی بدخواهان ملت ایران را بیش از پیش برای افکار عمومی آشکار کرد و نشان داد که دشمن برای ایجاد ناامنی و التهاب اجتماعی، هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، اما خون پاک ملینا موجب افزایش هوشیاری، همدلی و انسجام ملی شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به بازتاب گسترده نام و تصویر این شهیده خردسال در سطح کشور تصریح کرد: شاید پیش از این، نام ملینا اسدی تنها در میان خانواده و اطرافیان شناخته می‌شد، اما امروز حضور تصویر او در دست مردم در راهپیمایی‌ها و نقاط مختلف کشور، گواه آن است که یاد و نامش در دل ملت ایران زنده مانده و به نمادی از مظلومیت و مقاومت تبدیل شده است.

حبیبی با قدردانی از صبر و متانت خانواده این شهیده گفت: موضع‌گیری آگاهانه و مسئولانه شما، الگویی برای جامعه شد و سدی محکم در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه، التهاب و سوءاستفاده از این حادثه تلخ ایجاد کرد؛ این ایستادگی شایسته تقدیر و احترام است.

وی با تأکید بر اینکه خداوند با صابران است، اظهار امیدواری کرد الطاف الهی، همدلی مردم و همراهی مسئولان، مرهمی بر آلام این خانواده داغدار باشد و اجر و پاداش صبر آنان نزد پروردگار محفوظ بماند.

استاندار کرمانشاه خطاب به پدر و مادر ملینا اسدی گفت: درد شما، درد همه ماست و غم فقدان این کودک مظلوم تنها بر دل یک خانواده ننشسته، بلکه قلب یک ملت را اندوهگین کرده است؛ مردم و مسئولان استان کرمانشاه خود را در کنار شما و همراه شما می‌دانند.

در ادامه این دیدار، پدر شهیده ملینا اسدی با قدردانی از حضور استاندار کرمانشاه و ابراز همدلی مسئولان، گفت: درد فراق فرزند بسیار سخت است، اما آرامش ما در این است که مردم و مسئولان کشور با ما همدل شدند و اجازه ندادند خون یک کودک بی‌گناه به ابزاری برای تفرقه و سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود.

وی افزود: از همه مردمی که با محبت، دعا و همراهی خود در این روزهای سخت کنار ما بودند، صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم یاد و نام ملینا چراغ راهی برای حفظ آرامش، وحدت و همبستگی کشور باشد.