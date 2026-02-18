به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور به مقصد استان لرستان، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ آغاز میشود.
این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیتهای استان، گفتگو با نخبگان، فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین پیگیری برنامههای توسعهای در دستور کار قرار گرفته است.
آغاز سفر با ادای احترام به شهدای گمنام
بر اساس این گزارش، نخستین برنامه رسمی رئیسجمهور در سفر به لرستان، حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه لرستان است.
پزشکیان با حضور در این یادمان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، برنامههای رسمی سفر خود به استان را آغاز میکند.
دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی
رئیسجمهور پس از آن، در تالار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان حضور یافته و در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان، به بررسی مسائل، ظرفیتها و چالشهای پیشروی تولید و سرمایهگذاری در لرستان میپردازد.
این نشست با هدف همافزایی میان دولت و بخش خصوصی و تسهیل مسیر توسعه اقتصادی استان برگزار میشود.
نهضت توسعه عدالت آموزشی و نشست با فرهیختگان
از دیگر برنامههای روز نخست سفر رئیسجمهور، برگزاری جلسه «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» در تالار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان است.
همچنین نشست با فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی استان، بخش دیگری از برنامههای پزشکیان در روز اول این سفر اعلام شده است.
دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی در روز دوم
پزشکیان در دومین روز سفر خود، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، در تالار دانشگاه مدیریت و برنامهریزی دانشگاه لرستان با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار و گفتگو میکند.
در این نشست، مسائل اجتماعی، مطالبات مردمی و دغدغههای فعالان سیاسی و مدنی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شورای برنامهریزی و گزارش پایانی به مردم
در ادامه، جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان با حضور رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت برگزار میشود.
ارائه گزارش از مصوبات، تصمیمات و دستاوردهای این سفر به مردم استان، پایانبخش نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور به لرستان خواهد بود.
