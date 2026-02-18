به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسعود پزشکیان رئیسجمهور با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان لرستان،بعداز ظهر امروزچهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در تالار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار شد.
در این نشست، جمعی از سرمایهگذاران، کارآفرینان، فعالان بخش خصوصی و مدیران اقتصادی استان حضور داشتند و مهمترین مسائل، ظرفیتها، موانع تولید و راهکارهای رونق سرمایهگذاری در لرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این دیدار با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان دولت و فعالان اقتصادی، شنیدن مطالبات بخش خصوصی و بررسی راهکارهای عملی برای رفع موانع پیشروی تولید و اشتغال برگزار شد. رئیسجمهور در این نشست، پای صحبت فعالان اقتصادی نشسته و دیدگاهها و پیشنهادهای آنان را بهصورت مستقیم دریافت کرد.
در دیدار فعالان اقتصادی استان لرستان با مسعود پزشکیان رئیسجمهور، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به چالشهای ساختاری کشور، مسائل حوزه انرژی، آب و تولید را از مهمترین موانع توسعه اقتصادی استان عنوان کردند.
انتقاد از اجرا نشدن مصوبات احداث نیروگاهها
محسن غیاثوند، فعال اقتصادی لرستان، با اشاره به اینکه دو چالش بزرگ کشور خشکسالی و ناترازی انرژی است، گفت: اگرچه این موضوع از ابتدای دولت مورد توجه قرار گرفته، اما در عرصه اجرا توفیق قابل قبولی حاصل نشده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۳ تفاهمنامهای میان ساتبا و چند شرکت برای اجرای نیروگاههای خورشیدی منعقد شد که نهتنها به اهداف خود نرسید، بلکه با فریز منابع و زمینها، فرصت را از سرمایهگذاران واقعی گرفت.
غیاثوند با اشاره به فاصله معنادار میان آمارها و پروژههای اجرا شده، تصریح کرد: ناکارآمدی دولتها در اجرای پروژهها طی دهههای گذشته اثبات شده، با این حال ساتبا بهعنوان مجری، منابع زیادی هزینه کرد بدون آنکه خروجی مطلوبی داشته باشد.
وی همچنین عدم هماهنگی بین دستگاهها، صدور بیرویه پروانهها، تصرف زمینها توسط متقاضیان فاقد توان اجرایی و نبود اختیارات کافی در استانها را از دیگر موانع توسعه نیروگاههای خورشیدی برشمرد.
حجم مخازن سدهای لرستان تنها ۲۰۸ میلیون مترمکعب است
امیرحسین صادقیان، فعال اقتصادی حوزه آب لرستان، با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: لرستان سالانه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب ورودی و تولیدی دارد که ۷.۹ میلیارد مترمکعب آن حاصل بارشهای داخلی استان است.
وی افزود: مجموع تخصیص آب لرستان در حوزههای کرخه و دز یک میلیارد و ۶۷ میلیون مترمکعب است و در این زمینه به لرستان ظلم شده است.
صادقیان با بیان اینکه حجم مخازن ساختهشده سدهای استان تنها ۲۰۸ میلیون مترمکعب است، گفت: سدهای در حال ساخت نیز ۶۷۷ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند که بخش عمده آن مربوط به سد «معشوره» با ۵۲۵ میلیون مترمکعب است.
۲.۲ همت، مشکل سد معشوره را حل نمیکند
این فعال اقتصادی حوزه آب تأکید کرد: قرار بود حجم مخزن سد معشوره یک میلیارد مترمکعب باشد، اما اکنون با کاهش ظرفیت مواجه شده است.
وی افزود: ۲.۲ همت اعتبار برای این سد تنها صرف بدنه آن میشود، در حالی که سامانه انتقال آب به کوهدشت ۱۱ همت، راههای دسترسی دو همت و تملک اراضی پشت سد ۱.۵ همت اعتبار نیاز دارد.
صادقیان همچنین از عدم همکاری بانک عامل در تخصیص اعتبارات لازم علیرغم دستور رئیسجمهور انتقاد کرد و گفت: با گذشت یک سال، این دستور هنوز عملیاتی نشده است.
درخواست جبران خسارت حمله موشکی به کارخانه خودروسازی بروجرد
در ادامه این نشست، مدیرعامل کارخانه خودروسازی بروجرد با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران مدتهاست در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد و بیشترین فشار آن بر دوش بخش خصوصی واقعی است.
وی افزود: این کارخانه با ۶۰۰ اشتغال مستقیم، در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حمله موشکی قرار گرفت که منجر به شهادت دو نفر، مجروح شدن دهها نفر و تخریب ۹۰ درصد مجموعه شد.
مدیرعامل این واحد صنعتی با بیان اینکه با وجود گذشت ماهها، جبران مؤثری صورت نگرفته است، گفت: حمایت از این کارخانه تنها حمایت از یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه پیام اعتماد دولت به بخش خصوصی و پاسخ به متجاوزان است.
وی از رئیسجمهور خواست دستور لازم برای جبران خسارت، افزایش سقف تسهیلات و حمایت از طرحهای توسعه صادراتی این مجموعه صادر شود.
