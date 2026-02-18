چرایی طولانی شدن فرآیند دسترسی مردم به دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدی زاده گفت: مسائلی مانند ته‌لنجی، کولبری و تأخیر در تخصیص ارز، فرآیند دسترسی مردم به دارو را پیچیده کرده و نیازمند راهکارهای عملیاتی و هماهنگ است.

وی افزود: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه می‌تواند بحران‌زا باشد و ضروری است تصمیمات مهم در چارچوب شیوه‌نامه قطب‌های دانشگاهی اتخاذ شود تا مشکلات واقعی مردم حل شود.

مهدی زاده با تاکید بر مشارکت فعال معاونان غذا و دارو در فرآیند تصمیم‌سازی اظهار داشت: تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌ها، تحلیل زنجیره تأمین و پیش‌بینی نیاز واقعی، اثربخشی سیاست‌های تامین و توزیع دارو را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: قطب‌ها باید به‌ عنوان مراکز تصمیم‌گیری استراتژیک، طرح‌های اجرایی را بررسی و تصویب کنند و مطابق شیوه‌نامه‌های مصوب، تصمیمات مهم اتخاذ شود تا مسیر قانونی و علمی تامین و توزیع دارو با کمترین مانع عملیاتی اجرا شود.

مهدی زاده گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، داده‌کاوی زنجیره تأمین و هماهنگی بین بخشی می‌تواند شفافیت و کارآمدی سیستم توزیع فراورده‌های سلامت را افزایش دهد و تسهیلگری علمی و مشارکت معاونان در تصمیم‌گیری تنها راه مدیریت هوشمند بحران‌های سلامت است.