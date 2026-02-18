توزیع سه هزار دوز داروی بیماران خود ایمنی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی از جمله بیماری‌های التهابی روده مانند کرون و کولیت، بیماری‌های روماتیسمی و سوریازیس، مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع کردند و این بیماران نسبت به کمبود طولانی‌مدت داروی حیاتی خود و توزیع نامناسب آن اعتراض دارند.

این دارو که عمدتاً به‌صورت تزریقی و در بسیاری موارد فقط در مراکز درمانی یا بیمارستان‌ها قابل تزریق است، باید به‌صورت منظم و ماهانه (گاهی دو تا پنج ویال در ماه) مصرف شود و قطع یا تأخیر در تزریق آن می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وقفه در مصرف این دارو می‌تواند منجر به تشدید التهاب، خونریزی‌های گوارشی، تورم بدن، مشکلات حرکتی و حتی بی‌اثر شدن دارو در آینده شود؛ چراکه در برخی موارد، بدن نسبت به دارو آنتی‌بادی تولید می‌کند و در صورت قطع و وصل شدن درمان، احتمال کاهش اثربخشی وجود دارد.

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرف روز گذشته و امروز، به ترتیب ۱۸۰۰ و ۱۲۰۰ دوز داروی بیماران خود ایمنی توزیع شده است.

وی با اشاره به اهمیت تامین داروهای حیاتی در کشور، افزود: نگرانی بابت تامین داروهای مورد نیاز بیماران وجود ندارد.