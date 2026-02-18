توزیع سه هزار دوز داروی بیماران خود ایمنی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بیماران مبتلا به بیماریهای خودایمنی از جمله بیماریهای التهابی روده مانند کرون و کولیت، بیماریهای روماتیسمی و سوریازیس، مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع کردند و این بیماران نسبت به کمبود طولانیمدت داروی حیاتی خود و توزیع نامناسب آن اعتراض دارند.
این دارو که عمدتاً بهصورت تزریقی و در بسیاری موارد فقط در مراکز درمانی یا بیمارستانها قابل تزریق است، باید بهصورت منظم و ماهانه (گاهی دو تا پنج ویال در ماه) مصرف شود و قطع یا تأخیر در تزریق آن میتواند عوارض جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وقفه در مصرف این دارو میتواند منجر به تشدید التهاب، خونریزیهای گوارشی، تورم بدن، مشکلات حرکتی و حتی بیاثر شدن دارو در آینده شود؛ چراکه در برخی موارد، بدن نسبت به دارو آنتیبادی تولید میکند و در صورت قطع و وصل شدن درمان، احتمال کاهش اثربخشی وجود دارد.
در دو روز گذشته روند توزیع داروهای بیماران خودایمنی با شتاب مطلوبی ادامه داشته و به ترتیب ۱۸۰۰ و ۱۲۰۰ دوز از این داروها در کشور توزیع شده است.
مسئولان با تأکید بر اهمیت تأمین داروهای حیاتی اعلام کردند که در حال حاضر هیچ نگرانی بابت تأمین داروهای مورد نیاز بیماران وجود ندارد و روند توزیع طبق برنامه در حال انجام است.
محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرف روز گذشته و امروز، به ترتیب ۱۸۰۰ و ۱۲۰۰ دوز داروی بیماران خود ایمنی توزیع شده است.
وی با اشاره به اهمیت تامین داروهای حیاتی در کشور، افزود: نگرانی بابت تامین داروهای مورد نیاز بیماران وجود ندارد.
