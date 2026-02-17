بازارچه صنایع دستی باید در همه شهرستان های همدان راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده ظهر سه شنبه در نشست با رؤسای ادارات شهرستان‌ها در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به نقش مهم بازارچه‌های صنایع‌دستی در رونق اقتصادی محلی اظهار کرد: در هر شهرستان باید حداقل یک بازارچه صنایع‌دستی راه‌اندازی شود و اداره‌کل نیز در تأمین فضا و پشتیبانی‌های لازم همکاری خواهد کرد.

وی افزود: در برخی شهرها این اقدام با مشارکت شهرداری‌ها آغاز شده و لازم است این روند با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت روحیه امید در جامعه گفت: امسال باید با حداکثر توان وارد عمل شویم، چرا که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط، تحرک و امید نیاز دارد.

وی با اشاره به محورهای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ادامه داد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها از اولویت‌های اصلی است و متقاضیان می‌توانند طبق قانون و از طریق درگاه ملی مجوزها، ثبت‌نام کرده و مراحل استعلام و دریافت مجوز را به‌صورت سامانه‌ای طی کنند.

معصوم علیزاده با بیان اینکه اتکا به فرآیندهای سامانه‌ای به‌تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: به‌صورت میدانی و فعال، ۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری در استان شناسایی شده که پنج مورد از آن‌ها به‌عنوان فرصت‌های اولویت‌دار، در قالب بسته‌های مشخص، آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است.

وی بیان کرد: طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید متناسب با توان سرمایه‌گذاران خرد و متوسط نیز باشد. شناسایی دقیق ظرفیت‌های هر شهرستان، آماده‌سازی مجوزها، تسهیل مسیرهای اداری و ارائه شفاف بسته‌های سرمایه‌گذاری، بستر تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تأکید بر لزوم هدفمند بودن پروژه‌های گردشگری اظهار داشت: سرمایه‌گذاری نباید به‌صورت پراکنده و بدون نقشه راه انجام شود. در کنار پروژه‌های بزرگ، لازم است طرح‌های کوچک‌تر و متناسب با توان مالی سرمایه‌گذاران خرد نیز تعریف شود تا امکان تحقق عملیاتی و دستیابی به نتیجه قطعی افزایش یابد.

وی با اشاره به تأکید استاندار بر تدوین اطلس سرمایه‌گذاری گردشگری افزود: ضروری است رؤسای شهرستان‌ها با دهیاران و شهرداران نشست‌های تخصصی برگزار کنند و همه ظرفیت‌ها، از زمین‌های مناسب برای بازارچه‌ها تا توانمندی‌های روستایی، شناسایی و مستندسازی شود. این فرصت‌ها باید همراه با استعلام‌ها و پیوست‌های قانونی، در قالب بسته‌های آماده به سرمایه‌گذاران ارائه شود.

معصوم علیزاده تأکید کرد: سرمایه‌گذار باید با مسیری روشن و بدون ابهام روبه‌رو باشد. هدف نهایی، ایجاد اشتغال در سطح استان است و ظرفیت‌های مغفول در شهرستان‌ها باید در سه حوزه اصلی شناسایی و آماده عرضه شود. در صورت فراهم بودن شرایط، مجوزهای لازم نیز صادر خواهد شد تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد میدان شود و زمینه اشتغال پایدار شکل گیرد.

وی در پایان به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای فعالان صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: در قالب تبصره ۱۵، مجموعاً ۲۲۲ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که ۸۳ میلیارد تومان آن از محل منابع بنیاد علوی، ۸۳ میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت و مابقی از محل اعتبارات وزارتخانه تأمین می‌شود و پیگیری برای پرداخت به‌موقع این تسهیلات در حال انجام است.