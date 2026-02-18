۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

۱۰ سارق در بروجرد دستگیر شدند

۱۰ سارق در بروجرد دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری ۱۰ سارق در این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت ۱۰ سارق و یک مال‌خر را شناسایی و همچنین تعداد هفت خودرو و سه موتورسیکلت متخلف را توقیف گردند که با هماهنگی قضائی سارقان در حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۴ فقره سرقت تجهیزات مخابراتی مشاعات ساختمانی اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

