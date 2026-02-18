۱۰ سارق در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت ۱۰ سارق و یک مال‌خر را شناسایی و همچنین تعداد هفت خودرو و سه موتورسیکلت متخلف را توقیف گردند که با هماهنگی قضائی سارقان در حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۴ فقره سرقت تجهیزات مخابراتی مشاعات ساختمانی اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.