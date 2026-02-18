کلاهبردار ۷ میلیاردی در بروجرد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا فرمانده انتظامی بروجرد صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه یک نفر از شهروندان به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از ایشان با ترفند و عده در سرمایهگذاری به مبلغ هفت میلیارد ریال موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان پس از بررسی نحوه وقوع این کلاهبرداری بهسرعت وارد عمل شده و با هماهنگی قضائی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و ضمن تشکیل پرونده راهی دستگاه قضایی نمودند.
فرمانده انتظامی بروجرد دراینخصوص از شهروندان خواست در خریدوفروش، سرمایهگذاری و انجام معاملات خود نهایت دقت را داشته باشند.
