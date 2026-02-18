نحوه فعالیت واحدهای صنفی و اماکن عمومی آذربایجان غربی در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه انتظامی آذربایجان غربی به شرح ذیل است، فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، ماه شـب های قدر، ماه دعا و نیایش و ماه تزکیه و خودسازی و آرزوی سلامتی برای هموطنان، توجه عموم مردم به ویژه متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی را به رعایت و اجرای موارد زیر جلب می کند:

به منظور حفظ حرمت روزه داران هرگونه تظاهر به روزه خواری در ملاء عام، پوشش نامتعارف و کشف حجاب در واحدهای صنفی و اماکن عمومی خودداری شود.

درصورت صدور مجوز ویژه فعالیت برای مراکز اقامتی و پذیرایی بین راهی، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و بیمارستان ها می توانند به منظور ارائه خدمات به مسافرین و افرادی که دارای عذر شرعی می باشند، با رعایت موازین شرعی و حفظ شئون اسلامی، ضمن استتار مکان به گونه ای که در ملاء عام تظاهر به روزه خواری نشود، فعالیت کنند.

فعالیت سایر اماکن پذیرایی فاقد مجوز ویژه رمضان از یک ساعت قبل از اذان مغرب (افطار) مجاز است و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برابر مقررات و ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد.

بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد یاد شده متوجه مسئولین و متولیان اماکن مربوطه است.

این اطلاعیه آمده است با آرزوی سلامتی برای تمامی هموطنان ضمن تأکید بر رعایت شئون اسلامی در کلیه واحدهای صنفی و اماکن عمومی، از همه شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف و جرائم، مراتب را از طریق پلیس ۱۱۰ و یا نزدیکترین مرکز انتظامی به مأموران انتظامی اطلاع دهند تا اقدام لازم صورت گیرد.